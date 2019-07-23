Министерство цифрового развития и связи будет создано в правительстве Новосибирской области

В правительстве региона появится «Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области». Проект постановления губернатора региона Андрея Травникова о его создании размещен на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Согласно документа, министерство будет создано на базе департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий области. Отмечается, что решение принято «в целях повышения эффективности государственного управления в сфере цифрового развития и связи». В новом министерстве будут работать 64 человека, в том числе три заместителя министра.

Обсуждение проекта постановления продлится до 25 июля.

Фото: Ростислав Нетисов