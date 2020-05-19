Аграрии Новосибирской области засеяли первый миллион гектаров

Сельхозпроизводители Новосибирской области засеяли яровыми культурами площадь в 1 млн 080 гектаров – это 57,2% от запланированного объема посевных площадей этого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В региональном минсельхозе сообщили, что на половине засеянных площадей размещена пшеница – 517 тыс. га.

— Всего этой важнейшей для региона культурой планируется занять в ходе ярового сева 961 тыс. га. Кроме этого, план посева кормовых культур превысил 54%, технических культур – 60%. Сельхозорганизациями области уже посажено более половины запланированного объема картофеля и треть овощей открытого грунта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее близки к завершению ярового сева этого года хозяйства Маслянинского района – здесь с посевной справились на 95%. В Краснозерском, Сузунском и Болотнинском районах засеяно более 70% посевных площадей.

Для оказания аграриям финансовой поддержки при проведении весенних полевых работ из средств государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной правительством региона, сельхозпроизводителям уже перечислено 1,2 млрд рублей.

Напомним, что общая посевная площадь в регионе возрастет по сравнению с прошлым годом на 36,5 тыс. гектаров и составит 2 млн 260 тыс. га. Яровые культуры в ходе посевной кампании планируется разместить на площади 1 млн 892 тыс. гектаров. Зерновыми и зернобобовыми будет занято 1 млн 464 тыс. гектаров – именно по этим культурам намечен наибольший прирост посевных площадей: на 48 тысяч га. Продолжится и диверсификация растениеводства, с увеличением посевов масличных культур. Посевные площади овощей и картофеля сохранятся на уровне прошлого года.

Фото: pixabay.com, автор- Hans