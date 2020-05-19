Почти у половины новосибирцев снизилась зарплата

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Новосибирской области, и выяснила, как изменилось их положение на рабочем месте с началом пандемии коронавируса. Выяснилось, что у 43% уменьшилась заработная плата, сообщили в пресс-службе компании.

В то же время еще 38% признали, что зарплата совершенно не изменилась, 19% затруднились ответить. Таких, у кого зарплата увеличилась бы, среди участников опроса из Новосибирской области не оказалось. Для сравнения: по России в целом зарплата сократилась у 45%, увеличилась у 1%, не изменилась – у 44%.

— Чаще других о сокращении заработной платы с началом пандемии коронавируса сообщали представители профессиональных сфер «Продажи», «Искусство, развлечения, медиа», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука, образование», а также «Высший менеджмент» (многие компании пошли на сокращение зарплат и остановку выплаты премий руководящему составу). Кроме того, разумеется, можно говорить о существенном падении доходов людей, занятых в профсфере «Туризм, гостиницы, рестораны». Кстати, 36% россиян, зарплата которых пока не уменьшилась, считают, это в скорости вполне может случиться, еще 44% уверены, что сокращения доходов не произойдет, — добавляет Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Интересно, что 84% респондентов из Новосибирской области, у которых сейчас есть постоянная работа, в ближайшее время хотели бы ее сменить, однако стоит учитывать, что опрос проводился на сайте hh.ru, куда изначально чаще заходят люди, заинтересованные в поиске вакансий. По России в целом таких респондентов меньше — 79%.

Фото: pixabay.com, автор- Maria_Domnina