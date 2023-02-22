Отечественные производители хотят, чтобы ввоз в Россию картофеля был запрещен

Картофельный союз предложил Минсельхозу ввести ограничения на импорт картофеля в Россию из-за проблемы со сбытом. На складах накопились рекордные запасы продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания в министерстве.

По их словам, собранный рекордный урожай впоследствии привел к резкому падению цен в оптовом секторе. В соответствии с данными Минсельхоза, в 2022 году валовой сбор картофеля вырос на 4,3% в сравнении с предыдущим годом, до 18,7 млн тонн, а цены на начало февраля в оптовом секторе упали на 37,3%, до 17,2 руб. за 1 кг.

Отмечается, что аграрии придерживали картофель на складах с расчетом на увеличение цен. Как следствие, на переполненных складах оказалось от 40% до 60% урожая, сообщил источник в одной из компаний. И, если в ближайшее время они не распродадут эти запасы, придется утилизировать около 25% от их объема. Что неумолимо приведет к сокращению посевов в текущем году и сокращению будущего урожая, предупреждает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Ранее редакция сообщала, что российские аграрии не смогли реализовать «десятки миллионов» тонн рекордного урожая из-за санкций.

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