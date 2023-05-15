Аграрии вынуждены экономить на удобрениях

Отечественные сельхозпроизводители из-за проблем с финансами не выполнили план по закупке сложных (состоящих из нескольких действующих веществ) удобрений. По данным, которые прозвучали на совещании у руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, отставание составило примерно 20%, передает издание «Ведомости».

Отмечается, что план с разбивкой по регионам, поставщикам и видам удобрений был составлен еще летом прошлого года. Согласно ему, всего фермеры должны были купить более 14 миллионов тонн удобрений до конца весны. Руководитель департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что график удалось соблюсти, но с некоторыми изменениями.

В частности, закупки азофоски и диаммофоса составили 79% от плана, аммофоса — 80%, а карбамидно-аммиачной смеси — 81%.

Однако при этом аммиачной селитры аграрии приобрели 114% от плана.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, азофоска более чем в полтора раза превышает стоимость аммиачной селитры, что, в свою очередь, является немаловажным фактором в условиях снижения рентабельности из-за высокого урожая, пошлин и низких цен на зерновые.

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