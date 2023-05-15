Рекламодателям

Аграрии вынуждены экономить на удобрениях

  • 15/05/2023, 18:14
Автор:
Аграрии вынуждены экономить на удобрениях
В связи с трудным финансовым положением.

Отечественные сельхозпроизводители из-за проблем с финансами не выполнили план по закупке сложных (состоящих из нескольких действующих веществ) удобрений. По данным, которые прозвучали на совещании у руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, отставание составило примерно 20%, передает издание «Ведомости».

Отмечается, что план с разбивкой по регионам, поставщикам и видам удобрений был составлен еще летом прошлого года. Согласно ему, всего фермеры должны были купить более 14 миллионов тонн удобрений до конца весны. Руководитель департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что график удалось соблюсти, но с некоторыми изменениями.

В частности, закупки азофоски и диаммофоса составили 79% от плана, аммофоса — 80%, а карбамидно-аммиачной смеси — 81%.

Однако при этом аммиачной селитры аграрии приобрели 114% от плана.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, азофоска более чем в полтора раза превышает стоимость аммиачной селитры, что, в свою очередь, является немаловажным фактором в условиях снижения рентабельности из-за высокого урожая, пошлин и низких цен на зерновые.

Ранее редакция сообщала, что российским пивоварам не хватает сырья.

Фото: freepik.com — rawpixel.com 

633

Рубрики : Экономика Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : экономия на удобрениях Экономика сельское хозяйство бизнес Аграрии


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
финалисты 15-й Федеральной премии Urban Awards

В финалисты 15-й Федеральной премии Urban Awards прорвалось много сибирских компаний

В этом году в премии принимает участие 150 строительных проектов со всей России.
Читать статью >>
недвижимость в Новосибирске

Рынок недвижимости Новосибирска: «первичка» или «вторичка» — что выбрать?

Темпы строительства нового жилья в Новосибирске растут год от года, а спрос на него снижается — рынок недвижимости начинает затовариваться.
Читать статью >>
детская железная дорога

Эксперты оценили детские железные дороги

В Сибири в рейтинг вошли детские железные дороги из четырех регионов.
Читать статью >>
озеро Половинное

Озеро Половинное «благоустроили» только наполовину

По мнению региональных чиновников, остальное должна доделать природа.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Елена Ермолаева, аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics

Елена Ермолаева: Затоваривание рынка новостроек в Новосибирске есть, но некритичное

За 4 месяца 2023 года в новостройках Новосибирска были проданы около 7 тысяч квартир.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В финалисты 15-й Федеральной премии Urban Awards прорвалось много сибирских компаний

15/05/2023, 18:27

Рынок недвижимости Новосибирска: «первичка» или «вторичка» — что выбрать?

15/05/2023, 17:40

Эксперты оценили детские железные дороги

15/05/2023, 17:11

Придется ли дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября

15/05/2023, 17:07
Популярное

Продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз

15/05/2023, 11:12

Юрист рассказал об испытательном сроке при приеме на работу

13/05/2023, 10:00

Депутаты предлагают за рекламные звонки наказывать рублем

12/05/2023, 16:47
Новости компаний

В Новосибирске «Ростелеком» рассказал о преимуществах цифровой трансформации бизнеса

15/05/2023, 17:31

Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» от МХТ состоялся при поддержке Wink

15/05/2023, 17:21

Россияне увеличили спрос на товары для дачи на 7%

15/05/2023, 11:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска