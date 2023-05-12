Российским пивоварам не хватает сырья

На сегодняшний день страна производит около 2-3% своего хмеля от потребности пивоваренной отрасли. При этом главным поставщиком остается Германия, а из дружественных стран небольшие объемы хмеля поставляют Китай и Беларусь.

Вместе с тем Ассоциация производителей пива (АПП) заявляет о невозможности удовлетворить существующий спрос как по объему поставляемого сырья, так и по его качеству, передает «Российская газета».

Пивовары из РФ пытаются найти новые возможности для поставок хмеля. Однако немаловажно сформировать и отечественный рынок, хотя процесс не будет быстрым, а возврат инвестиций следует ожидать не раньше, чем через пять-семь лет, отмечают в АПП.

Чтобы все это реализовать, необходимо практически с нуля организовывать производство специализированной уникальной техники, активно заниматься селекцией, районированием плюс увеличивать площадь хмельников. Но без господдержки найти необходимый объем денежных средств найти крайне трудно. Поэтому в АПП утверждают, что отрасли необходима федеральная программа хмелеводства.

В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что на сегодня вопрос разработки доппрограммы для отрасли не рассматривается, так как в отрасли уже реализуется комплекс мер для поддержки производства хмеля. В ведомстве уточнили, что ключевой из них является субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе хмельниками, которая призвана повысить инвестиционную привлекательность отрасли хмелеводства и поспособствовать наращиванию объемов собственного производства.

Кроме того, в ведомстве напомнили о действующем механизме льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования, льготном лизинге на приобретение комбайнов для уборки хмеля и другой специализированной техники. Также для ускорения размножения и выращивания новых сортов хмеля сокращен процесс внесения сортов многолетних культур в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

В Минсельхозе уточнили, что ключевая роль в реализации инвестпроектов в хмелеводстве все-таки отводится заинтересованным организациям, которые производят хмель и используют хмелепродукты, а также отраслевым союзам и ассоциациям.

Потенциальным инвесторам необходимо выбрать регион и найти площадку, подходящие для реализации проектов в хмелеводстве. Обращать внимание предпочтительнее на те регионы, где уже существует производственная база с кадровым и научным потенциалом, добавили в ведомстве.

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