Рекламодателям

В финалисты 15-й Федеральной премии Urban Awards прорвалось много сибирских компаний

  • 15/05/2023, 18:27
Автор:
финалисты 15-й Федеральной премии Urban Awards
В этом году в премии принимает участие 150 строительных проектов со всей России.

31 мая в концертном зале Red Arena курорта «Красная Поляна» в Сочи состоится вручение наград 15-й федеральной премии Urban Awards — одной из самых престижных в индустрии недвижимости в России.

Среди финалистов премии много сибирских компаний. В номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» представлены сразу два проекта из Новосибирской области — Клубный квартал «Гранд Парк» (СЗ «Строй-Интеграл») и ЖК Richmond Residence (ГК «Дом-Строй»). Третьим претендентом на награду в этой номинации является Altura (КамаСтройИнвест, Республика Татарстан).

В номинации «Лучший строящийся региональный комплекс комфорт-класса Сибирского федерального округа» представлены представители четырех регионов: Квартал открытий «Беринг» (Компания «Новый мир», Новосибирская область), Чижи, высотный микрорайон на городских полянах (Группа строительных компаний «АРБАН», Красноярский край),  ЖК «Новые Горизонты на Пушкина» (АО СЗ «АТЛАНТ»,  Иркутская область), а также ЖК RETROcity (ООО СЗ «СК «Сибирские звёзды»», Томская область).

Среди финалистов, в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса СФО+ДФО+УФО» также два застройщика из Новосибирской области — Дом «Нобель» (Компания «Новый мир») и GRANDO (VIRA). Им придется побороться за награду с Жилым кварталом «Нагорный» (УГМК- Застройщик, Свердловская область), СОЮЗ PRIORITY (ГРАНДСТРОЙ, Иркутская область) и Life Residence (Паритет Девелопмент, Тюменская область).

В сибирской номинации комфорт-класса представлены представители региональных рынков Хабаровского и Красноярского краев и Новосибирской области. За награду в номинации «Лучший региональный комплекс комфорт-класса ДФО и СФО» ведут борьбу ЖК «Культура.Классика» (ГК «ДА! Девелопмент», Хабаровский край), Микрорайон, SCANDIS OZERO, 1 очередь (Группа строительных компаний «АРБАН», Красноярский край) и Город-парк «Ясный берег» (АКВА СИТИ, Новосибирская область).

Номинация «Региональный комплекс года с лучшей архитектурой» представлена проектами от Северо-Западного федерального округа до Сибири. За победу соревнуются Гаринский Residence (Атомстройкомплекс, Свердловская область), ЖК Richmond Residence (ГК «Дом-Строй», Новосибирская область), Maxi Life («Макси Девелопмент», (Вологодская область), ЖК «ХОРОШО!» (КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика) и Жилая экосистема 4YOU («Атлас Девелопмент», Свердловская область).

В Номинации «Лучший жилой небоскреб» сразу два представителя Свердловской области: Сибирский сад (СТРАНА Девелопмент) и Repin Towers (СКМ Девелопмент, Атомстройкомплекс). Кроме них в финал вышли Green River (Девелоперская компания «Древо», Самарская область) и GRANDO (VIRA, Новосибирская область).

Пул застройщиков в номинации «Лучшее региональное жилье для молодой семьи» представляют Хюгге-квартал Истории (КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика), ЖК «БРАВО» (ГК РИКОМ, Республика Башкортостан), ЖК «Академик» (Северная компания, Рязанская область), ЖК «ПОЛЮСА» (СК+, Хабаровский край), а также Зеленая Река (Группа «Эталон», Омская область).

Напомним, отбор финалистов и определение победителей Федеральной премии Urban Awards проходит в несколько этапов. В апреле проходило голосование членов жюри для определения финалистов 42 номинаций. Экспертная комиссия осуществила оценку 150 проектов со всей России. В начале мая каждый финалист презентовал своей объект экспертной коллегии в течение 7 минут и отвечал на вопросы жюри.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на втором месте по количеству выведенных на рынок в апреле новостроек.

 

Фото с официального сайта премии Urban Awards 

593

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : СЗ «Строй-Интеграл» недвижимость Застройщики ГК «Дом-Строй» АКВА СИТИ «Новый мир» VIRA Urban Awards


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
недвижимость в Новосибирске

Рынок недвижимости Новосибирска: «первичка» или «вторичка» — что выбрать?

Темпы строительства нового жилья в Новосибирске растут год от года, а спрос на него снижается — рынок недвижимости начинает затовариваться.
Читать статью >>
детская железная дорога

Эксперты оценили детские железные дороги

В Сибири в рейтинг вошли детские железные дороги из четырех регионов.
Читать статью >>
озеро Половинное

Озеро Половинное «благоустроили» только наполовину

По мнению региональных чиновников, остальное должна доделать природа.
Читать статью >>
рост цен на электроэнергию

В апреле цены на оптовом рынке электроэнергии в Сибири достигли исторического максимума

Главный фактор повышения — снижение выработки гидрогенерации плюс холодный апрель.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Елена Ермолаева, аналитик-консультант российской гильдии риелторов, директор компании RID Analytics

Елена Ермолаева: Затоваривание рынка новостроек в Новосибирске есть, но некритичное

За 4 месяца 2023 года в новостройках Новосибирска были проданы около 7 тысяч квартир.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Аграрии вынуждены экономить на удобрениях

15/05/2023, 18:14

Рынок недвижимости Новосибирска: «первичка» или «вторичка» — что выбрать?

15/05/2023, 17:40

Эксперты оценили детские железные дороги

15/05/2023, 17:11

Придется ли дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября

15/05/2023, 17:07
Популярное

Продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз

15/05/2023, 11:12

Юрист рассказал об испытательном сроке при приеме на работу

13/05/2023, 10:00

Депутаты предлагают за рекламные звонки наказывать рублем

12/05/2023, 16:47
Новости компаний

В Новосибирске «Ростелеком» рассказал о преимуществах цифровой трансформации бизнеса

15/05/2023, 17:31

Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» от МХТ состоялся при поддержке Wink

15/05/2023, 17:21

Россияне увеличили спрос на товары для дачи на 7%

15/05/2023, 11:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска