В финалисты 15-й Федеральной премии Urban Awards прорвалось много сибирских компаний

31 мая в концертном зале Red Arena курорта «Красная Поляна» в Сочи состоится вручение наград 15-й федеральной премии Urban Awards — одной из самых престижных в индустрии недвижимости в России.

Среди финалистов премии много сибирских компаний. В номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» представлены сразу два проекта из Новосибирской области — Клубный квартал «Гранд Парк» (СЗ «Строй-Интеграл») и ЖК Richmond Residence (ГК «Дом-Строй»). Третьим претендентом на награду в этой номинации является Altura (КамаСтройИнвест, Республика Татарстан).

В номинации «Лучший строящийся региональный комплекс комфорт-класса Сибирского федерального округа» представлены представители четырех регионов: Квартал открытий «Беринг» (Компания «Новый мир», Новосибирская область), Чижи, высотный микрорайон на городских полянах (Группа строительных компаний «АРБАН», Красноярский край), ЖК «Новые Горизонты на Пушкина» (АО СЗ «АТЛАНТ», Иркутская область), а также ЖК RETROcity (ООО СЗ «СК «Сибирские звёзды»», Томская область).

Среди финалистов, в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса СФО+ДФО+УФО» также два застройщика из Новосибирской области — Дом «Нобель» (Компания «Новый мир») и GRANDO (VIRA). Им придется побороться за награду с Жилым кварталом «Нагорный» (УГМК- Застройщик, Свердловская область), СОЮЗ PRIORITY (ГРАНДСТРОЙ, Иркутская область) и Life Residence (Паритет Девелопмент, Тюменская область).

В сибирской номинации комфорт-класса представлены представители региональных рынков Хабаровского и Красноярского краев и Новосибирской области. За награду в номинации «Лучший региональный комплекс комфорт-класса ДФО и СФО» ведут борьбу ЖК «Культура.Классика» (ГК «ДА! Девелопмент», Хабаровский край), Микрорайон, SCANDIS OZERO, 1 очередь (Группа строительных компаний «АРБАН», Красноярский край) и Город-парк «Ясный берег» (АКВА СИТИ, Новосибирская область).

Номинация «Региональный комплекс года с лучшей архитектурой» представлена проектами от Северо-Западного федерального округа до Сибири. За победу соревнуются Гаринский Residence (Атомстройкомплекс, Свердловская область), ЖК Richmond Residence (ГК «Дом-Строй», Новосибирская область), Maxi Life («Макси Девелопмент», (Вологодская область), ЖК «ХОРОШО!» (КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика) и Жилая экосистема 4YOU («Атлас Девелопмент», Свердловская область).

В Номинации «Лучший жилой небоскреб» сразу два представителя Свердловской области: Сибирский сад (СТРАНА Девелопмент) и Repin Towers (СКМ Девелопмент, Атомстройкомплекс). Кроме них в финал вышли Green River (Девелоперская компания «Древо», Самарская область) и GRANDO (VIRA, Новосибирская область).

Пул застройщиков в номинации «Лучшее региональное жилье для молодой семьи» представляют Хюгге-квартал Истории (КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика), ЖК «БРАВО» (ГК РИКОМ, Республика Башкортостан), ЖК «Академик» (Северная компания, Рязанская область), ЖК «ПОЛЮСА» (СК+, Хабаровский край), а также Зеленая Река (Группа «Эталон», Омская область).

Напомним, отбор финалистов и определение победителей Федеральной премии Urban Awards проходит в несколько этапов. В апреле проходило голосование членов жюри для определения финалистов 42 номинаций. Экспертная комиссия осуществила оценку 150 проектов со всей России. В начале мая каждый финалист презентовал своей объект экспертной коллегии в течение 7 минут и отвечал на вопросы жюри.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на втором месте по количеству выведенных на рынок в апреле новостроек.