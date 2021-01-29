Бывший начальник Госстройнадзора Валерий Анищенко предстанет перед судом

Прокурор Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Валерия Анищенко, сообщили в пресс-службе прокуратуры. 63-летний обвиняемый несколько лет назад остановил стройку многоэтажки, приписав застройщику несуществующие нарушения.

— По версии следователей регионального следственного управления СКР, бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области с 14 июля 2017 года по 26 декабря 2018 года из личной заинтересованности необоснованно отразил в актах проверки застройщика 25-этажного многоквартирного жилого дома в Кировском районе г. Новосибирска якобы допущенные им нарушения норм инсоляции, — говорится в сообщении. — К юридическому лицу были предъявлены требования о предоставлении дополнительных документов, организация привлечена к административной ответственности. Впоследствии застройщику отказано в выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов.

Отмечается, что решения инспекции строительного надзора были обжалованы застройщиком в суд, который признал их незаконными.

— Неправомерные действия обвиняемого причинили строительной фирме ущерб на сумму более 10 млн рублей Неправомерные действия обвиняемого причинили строительной фирме ущерб на сумму более 10 млн рублей в связи с начислением штрафов за несвоевременное исполнение обязательств, — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Заельцовский районный суд г. Новосибирска.