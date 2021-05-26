Агрессивный маркетинг: стратегия поведения и работа над ошибками

Сущность агрессивного маркетинга

Идея о том, что в бизнесе, как и на войне все средства хороши, стала отправной точкой для современной рекламы. Если рассмотреть примеры агрессивного маркетинга внимательно, то начинают проясняться механизмы, положенные в основу такого подхода к продвижению продукта. Они заключаются в том, чтобы:

вызвать эмоциональное потрясение;

осуществить резкий натиск на ЦА;

вычислить слабые стороны конкурентов;

планомерно наносить по ним удары;

обеспечить запоминаемость бренда.

И это лишь верхушка айсберга. На самом деле приёмов эффективного маркетинга тысячи. Но вот какой парадокс. То, что может сделать один продукт популярным и востребованным, способно вызвать отвращение к другому. Почему так происходит? В чём причина странной избирательности? Всё очень просто. Дело в некорректном использовании агрессивного маркетинга.

Секреты эффективной рекламы

Для того чтобы любое изделие или услуга разлетались как горячие пирожки, необходимо владеть основными приёмами, входящими в технологию агрессивной рекламы. Прежде всего важно убедить потенциального покупателя в исключительном качестве приобретаемого товара. Помимо этого, клиент должен быть уверен в:

доступности полного технического обслуживания;

невозможности обойтись без конкретной вещи;

исключительности условий для приобретения;

вероятности отрицательных последствий отказа от покупки;

дефиците продукта и невозможности приобретения в будущем.

Достичь желаемой цели можно разными способами: с помощью ценового демпинга, скандальной рекламы, сбора контактов на публичных мероприятиях. Высокой эффективности добиваются, объявляя чрезмерно короткие сроки проведения акций или стимулируя незамедлительные и спонтанные покупки. Всё зависит от конкретных обстоятельств и преследуемых целей.

Ситуации, подходящие для использования агрессивного маркетинга

Напор и активные методы организации продаж способны принести пользу и тогда, когда о товаре ещё никто не слышал, и когда речь идёт о продукции, которая очень неважно расходится. Также энергичные пиар-акции применяются в случае необходимости:

исключить спрос продукции конкурентов;

расширить долю рынка предприятия;

компенсировать сезонный спад продаж;

спасти полностью убыточное предприятие;

завоевать благосклонность клиентов.

Тем не менее не стоит забывать, что эффективное оружие в неумелых руках — угроза возникновения апокалипсиса вселенского масштаба. Поэтому налаживанием такого вида рекламы просто обязан заниматься профессионал. Иначе результат может очень сильно огорчить.

Плюсы и минусы агрессивного маркетинга

Несмотря на высокую эффективность методики, у ней тоже есть свои преимущества и недостатки. Принимая их во внимание, можно грамотно выстроить маркетинговую стратегию и избежать большинства фатальных для бизнеса ошибок. Среди положительных черт технологии отмечают:

Возможность работы с «холодной» клиентурой. Оперативное установление контакта с теми потребителями, которые не имели никакого представления о существовании продукта.

Быструю результативность. С подобными методами не нужно годами добиваться искомой цели.

Универсальность. Трудно назвать хотя бы одну нишу бизнеса, в которой нельзя применить агрессивный маркетинг.

Высокую эффективность. Здесь эффект, произведённый на потребителя прямо пропорционален градусу креативности маркетолога.

К минусам шоковой рекламы в первую очередь относят сложность воплощения. Организовать успешный процесс без чётко продуманного плана, соответствующих знаний, навыков и целеустремлённости просто невозможно. Но результат, безусловно, того стоит.

Ещё одним недостатком предприятия можно назвать финансовый риск. В случае неудачного развития событий деньги, потраченные на рекламную компанию, вернуть уже нельзя.

Быть или не быть агрессивному маркетингу?

Разделяя убеждения профессионалов компании sps-sng.ru, нельзя не подчеркнуть, что агрессивный маркетинг в умелых руках — эффективный инструмент на пути к успеху. Главное, чтобы его внедрением занимались мастера своего дела, а не любители.

Тогда любой бизнес станет прибыльным и процветающим. Выстоит в конкурентной борьбе и тем самым утвердит за собой репутацию успешного, прогрессивного предприятия, которому не страшны никакие бури и треволнения.