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«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

  • 26/05/2021, 16:51
Автор: Евгения Серёгина
«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень
Горсовет Новосибирска требует от правительства РФ изменения ПДД для самокатчиков и велосипедистов.

Сессия горсовета поддержала областных коллег-депутатов в обращении в федеральное правительство по поводу регламентирования правил движения при поездках на самокатах, велосипедах и других подобных видах транспорта. Пока на городском уровне мэрия может только вести переговоры с владельцами бизнеса по прокату этих транспортных средств. Однако, как считает инициировавший обсуждение данного вопроса на сессии вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов, этого недостаточно, чтобы обеспечить безопасность, особенно пешеходов.

Ситуация с ездой по тротуарам изменяется в худшую сторону по восходящей, заявил Панферов, обозначая позицию областных депутатов от «Единой России». Рано или поздно кто-то может получить травму, а то и погибнуть. Пешеходы жмутся к поребрикам, навстречу несутся самокатчики, велосипедисты, развозящие коробки с едой. Мы не против бизнеса, но меры безопасности необходимо соблюдать. Лично наблюдал, как 18 человек ездят наперегонки в районе оперного театра.

Помимо пешеходов, как выяснилось в ходе обсуждения данного вопроса, опасности подвергаются и сами водители средств индивидуальной мобильности. По данным мэрии Новосибирска, только в одну из поликлиник, пусть даже с несущественными травмами, с начала мая обратились более 50 человек.

До изменения ПДД ни один муниципалитет не имеет права регулировать движение таких транспортных средств, говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

В то же время, по словам чиновника, еще до того, как соответствующие изменения будут прописаны на федеральном уровне, муниципалитет по итогам переговоров с кикшеринговыми компаниями выработал ряд пунктов, соблюдения которых потребуют от владельцев самокатов и их арендаторов.

— Во-первых, определенные места под парковки. В частности, самокаты нельзя будет оставлять в знаковых для города местах, вроде Монумента Славы; также пункты стоянки транспортных средств нельзя будет размещать на подъездах к остановкам общественного транспорта и на выходах из станций метрополитена.

— Во-вторых, это ограничение скоростного режима до 20 км/ч в местах со спокойным пешеходным трафиком и до 15 км/ч — с повышенным.

В то же время депутаты в качестве одной из больных тем в данном вопросе не в первый раз отмечают отсутствие необходимой городской инфраструктуры, при том что спрос на средства индивидуальной транспортной мобильности в городе только возрастает. Так, депутат Ростислав Антонов (независимый) в качестве отрицательного примера приводит велодорожку на территории своего округа, которая проходит через парковки, столбы — и в результате приводит в никуда. В качестве территорий под потенциальные велодорожки, особенно в центре города, предлагалось выделить ту часть тротуаров на Красном проспекте, где в настоящее время расположены многочисленные рекламные конструкции. Однако, как следует из комментариев чиновников мэрии, подобное решение пока не рассматривается.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, по итогам опроса, в котором приняли участие 5,4 тысячи человек, чуть больше половины участников одобряют появление сервисов по аренде электросамокатов в Новосибирске. Треть респондентов — не одобряют. По данным опроса на муниципальном портале, доли тех, кто не готов пользоваться самокатом, и тех, кто готов, приблизительно равны. На портале «Госуслуг» готовность пользоваться самокатом выражают более половины участников опроса. На вопрос о дальности поездки на самокате участники опроса чаще отмечали вариант ответа «могут прокатиться в парке или сквере/в безлюдных местах».

По мнению респондентов, основным плюсом использования самоката является то, что «его можно взять/оставить во многих точках города». Основной минус «не хватает инфраструктуры для комфортной езды». Главной сложностью, возникающей лично у участников опроса с появлением электросамокатов в городе, является «опасность ходить по тротуарам могут сбить».

Основной мерой для упорядочивания использования самокатов указали создание инфраструктуры/велодорожек на тротуарах города, отметили важность ограничения скоростного режима.

В настоящее время киршеринговые услуги на территории города осуществляют компании Urent («Юрент») и Whoosh («Вуш»).

24 мая Следственный комитет России по Новосибирской области сообщил о проведении доследственной проверки о бесконтрольном массовом предоставлении в аренду для передвижения по территории города электросамокатов гражданам, в том числе несовершеннолетним.

Фото pixabay.com — letskick

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : скоростной режим самокаты ПДД Горсовет


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