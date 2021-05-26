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В Реестр недобросовестных поставщиков включили «ГЕОСТАРТ»

  • 26/05/2021, 16:16
Автор: Марина Санькова
reestr
И еще три подрядные организации.

С подрядной организацией в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «1 км, а/д «Н-2123» — «Верх-Тула — Ленинское — ОБЬГЭС» в Новосибирском районе, сообщает пресс-служба УФАС по Новосибирской области.

По информации регионального ТУАД, контракт между ГКУ НСО ТУАД и ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» был заключен в августе 2020 года. По условиям, работы были разделены на этапы с промежуточной приемкой в декабре 2020 года. Ввиду того, что работы по первому этапу не были сданы к апрелю 2021 года, ГКУ НСО ТУАД направило ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» претензии, а также уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссией УФАС были изучены документы и установлены причины нарушения контракта, а также принято решение о включении ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

В 2021 году ГКУ НСО ТУАД в одностороннем порядке расторгнуты контракты с пятью организациями, четыре организации включены в единый федеральный Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (РНП).

— Помимо ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» в Реестр недобросовестных поставщиков включены: ООО «СК Магистраль» за невыполнение работ по ремонту автомобильной дороги «62 км а/д «К-07» — Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области, АО «Сибмост» по причине невыполнения в полном объеме работ по строительству путепровода через железную дорогу «Омск — Новосибирск» на 6 км а/д «Коченево — совхоз Коченевский» в Коченевском районе Новосибирской области, ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ» по причине срыва строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар в Ордынском районе, — прокомментировали в пресс-службе регионального УФАС.

ООО «Айсвик» не включен в Реестр по решению УФАС по Новосибирской области по причине эксплуатации объекта в полном объеме и возможности устранения недостатков в ходе гарантийных обязательств (контракт на выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в рамках капитального ремонта в Ордынском районе Новосибирской области).

Период нахождения в реестре — 2 года. Все это время организации не смогут участвовать в госзакупках, если заказчиком установлено такое требование.

Фото: flickr.com автор: МИЭЛЬ Офис В Сочи

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : УФАС по НСО ТУАД НСО реестр подрядчик недобросовестный поставщик


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