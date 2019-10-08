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Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

Сибирские ученые создали для эксперимента миниатюрный полупроводниковый излучатель «холодных» электронов.
  • 08/10/2019, 18:46
Источник электронов, разработанный в ИФП СО РАН

Ученые обнаружили, что концентрация ионов гидрида гелия — одной из первых молекул, возникших во Вселенной и определявших скорость формирования звезд, существенно превышает величину, предсказанную ранее теоретически. В международный коллектив исследователей, выполнивших этот эксперимент в Институте ядерной физики общества им. Макса Планка (Гейдельберг, Германия), вошли и сотрудники Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, сообщили в пресс-службе института.

Известно, что газ, из которого образовались первые звезды, состоял из молекул водорода (H2), протодейтерия (HD), ионов гидрида гелия (HeH+) и небольших количеств гидрида лития (LiH).  Предыдущие измерения вероятности распада ионов гидрида гелия проводились при комнатной температуре, однако действительная температура Вселенной в эпоху появления первых звезд, по оценкам учёных, была около 6 Кельвин, то есть — (минус) 2670 С.  Выяснилось, что в таких условиях концентрация ионов HeH+ резко увеличивается.

Провести эксперименты при 6 К удалось благодаря недавно построенному в Гейдельберге криогенному кольцевому накопителю ионов — Cryogenic Storage Ring (СSR). Оказалось, что скорость распада ионов гидрида гелия на атомы примерно в 80 раз ниже, чем считалось ранее.

— Вклад сибирских ученых в данный эксперимент заключался в создании миниатюрного полупроводникового излучателя «холодных» электронов, который обеспечил предельно малый разброс их скоростей.  Пучок этих частиц использовался как для охлаждения ионного пучка, так и для «превращения» HeH+-ионов в нейтральные атомы гелия и водорода. Полупроводниковый эмиттер для источника электронов разработан в ИФП СО РАН с участием большого количества исследователей. Нужно отметить, что участники обсуждаемой работы Дмитрий Орлов и Андрей Шорников закончили Новосибирский государственный университет  и ранее работали в нашем институте именно по этой тематике, — прокомментировал российский соавтор статьи в Science, заведующий лабораторией неравновесных процессов в полупроводниках ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Александр Терехов.

Отмечается, что результаты лабораторного изучения закономерностей формирования первых молекул во Вселенной появились очень своевременно.  В ближайшее время планируется запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» — сменщика «Хаббла».  Миссия проекта «Джеймс Уэбб»  —  поиск и изучение излучения первых звезд и галактик, появившихся на раннем этапе эволюции Вселенной после Большого взрыва.  Совместный анализ экспериментальных результатов, полученных физиками на Земле и в космосе имеет большое значение для детального понимания физических процессов, происходивших в ранней Вселенной.

Фото предоставлено пресс-службой Института физики полупроводников СО РАН

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