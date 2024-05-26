Агроном Овечкин рассказал, когда в Новосибирске высаживать рассаду в грунт

В мае 2024 года погода не сильно балует жителей региона. В последней декаде месяца синоптики прогнозируют заморозки. Холодным окажется и начало июня.

Многие дачники уже порядком устали от разросшейся на подоконниках рассады. Им уже скорее хочется определить ее на постоянное место. Но овощевод Игорь Овечкин предупреждает, что торопиться не стоит.

― Я сейчас посмотрел прогноз погоды – там снег обещают! Неделя будет ужасная, в грунт вообще ничего толком высаживать нельзя. В этом году весна отстает очень сильно, ветер на северный поменялся, и прогноз с каждым днем ухудшают и ухудшают. Заморозки еще будут 100 процентов, поэтому в грунт высаживать вообще нельзя, – рассказал изданию VN.ru Игорь Овечкин.

Специалист считает, что томаты, перцы, баклажаны лучше высаживать в открытый грунт после 10-15 июня. К этому времени исчезнет опасность заморозков и растения получать нужно количества тепла и света.

Слова агронома подтверждают и народные приметы. Считается, что после того, как зацветет калина, морозы уже не вернутся. Происходит это обычно в десятых числах июня.