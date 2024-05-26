На съемках тв-программы в Новосибирске у музыканта украли гармонь

На съемках известной телепередачи «Играй, гармонь!» в Новосибирске произошел неприятный инцидент. Один из участников остался без гармони. Неизвестный тайно похитил инструмент и едва не сорвал съемочный процесс.
― У гармониста Константина Краснопёрова, сына известного композитора Юрия Краснопёрова, украли гармонь. А гармонь Константину очень необходима! Он уверенно шагает по стопам своего отца. Написал множество прекрасных песен! ― написали организаторы в группе «Играй, гармонь» в ВКонтакте.
Сообщество просит всех неравнодушных оказать посильную помощь Константину и перевести любую сумму на его счет.
В комментариях подписчики осудили вора, но и не поддержали инициативу. Только одна женщина перечислила Краснопёрову 500 рублей. Остальные посчитали информацию фейком.
Источник фото: группа в Вконтакте «Играй, гармонь!»
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