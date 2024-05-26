Депутаты запретят детям ходить на речку без взрослых в Новосибирской области

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Вячеслав Толстых представил депутатам проект о защите прав детей.

В документе речь идет о запрете детям до 14 лет посещать водные объекты и пляжи без сопровождения взрослых. Основанием для внесения поправок в закон послужила печальная статистика гибели малышей и школьников на водоемах региона. Эти меры должны способствовать уменьшению несчастных случаев на воде.

В связи с приближением купального сезона предлагается принять закон с сокращенным сроком поправок.

― Мы должны успеть, чтобы он вступил в силу уже в этом году. Ежегодно на водных объектах Новосибирской области гибнут десятки детей. В 2022 году — 17 случаев, в 2023 году — 15. Наша прямая обязанность принять меры, — считает зампредседателя комитета Евгений Подгорный.

Ранее редакция публиковала список пляжей, где смогут отдохнуть новосибирцы в 2024 году.