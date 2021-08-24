Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

В прошлом году компания PepsiCo начала строительство завода по производству соленых закусок в Новосибирске на территории Промышленно-логистического парка. В рамках реализации проекта по строительству завода построен высокотехнологичный склад сырья, инвестиции в который составили около $30 млн. 20 августа первая партия картофеля была принята на новом агроскладе компании. Склад начал работу в режиме пуско-наладочных работ.

Благодаря запущенной в Новосибирской области программе развития поставщиков, уже в этом году компания планирует закупить у местных сельхозпроизводителей 25 тыс. тонн картофеля чипсовых сортов.

При этом в текущем году компания инвестировала около 1,8 млн. долларов в приобретение сельскохозяйственной техники для партнёров. Сегодня уже 20 хозяйств из Сибири готовы поставлять чипсовый картофель для PepsiCo.

— В 2021 году мы ожидаем, что валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий увеличится в сравнении с прошлым годом и составит более 280 тысяч тонн, — подчеркнул заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Завод PepsiCo в Новосибирске станет третьим в России (два других завода располагаются в Московской и Ростовской областях). Новое предприятие планируемой мощностью более 60 тыс. тонн будет выпускать чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam».

Склад сырья, инвестиции в который составили около 30 млн. долларов, построен в соответствии с требованиями энерго- и ресурсосбережения. В нем используются технологии контейнерного хранения, позволяющие на 3-7% снижать потери картофеля, по сравнению с традиционным типом хранения. На складе автоматизированы все процессы, усилена термоизоляция стен и крыши в целях снижения теплопотерь.