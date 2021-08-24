Комфорт и свобода фантазии: новый формат квартир захватывает Новосибирск

Квартиры формата «хайфлэт» встречаются в Новосибирске редко, но найти их, например, можно в жилом комплексе «Расцветай на Гоголя».

Большинство покупателей новостроек сегодня нацелены приобрести не просто жилплощадь, а идеальное место для отдыха, работы и вдохновения. Нестандартные планировочные решения и абсолютный комфорт доступны в новой концепции жилого помещения — хайфлэтах.

Это жилье на самом последнем — клубном — 25 этаже. На площадке всего шесть таких квартир, лифт привозит на этот этаж только «своих», по индивидуальному чип-ключу. Это дополнительная гарантия безопасности и подтверждение статуса владельца.

С высоты птичьего полета открывается потрясающий вид через огромные панорамные окна на огни ночного города, восходы и закаты. Сюда не доберутся ни шум, ни пыль мегаполиса. Высота потолков в таких квартирах — 5,6 м, это две высоты стандартных хрущевок.

Такое жилье в основном выбирают неординарные, яркие личности, которые хотят воплотить в жизнь смелые дизайнерские решения. В том числе и современные молодые родители, мечтающие обустроить квартиру в соответствии с интересами всех членов семьи. Приватные зоны – спальни или рабочий кабинет — располагают на антресоли второго этажа. На первом этаже можно оборудовать, например, детскую. Общее пространство кухни-гостиной остается просторным, свободным. Такая зона дает массу возможностей для творчества, индивидуальных дизайнерских решений: оформление потолка, дизайн люстр и освещения.

— Потенциальных покупателей таких квартир завораживает вид на город, плюс на лицо преимущества клубных этажей по разумной цене. Такое модное жилье выбирают для себя те, кто не боится отойти от стандартов, быть не как все, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Беспрецедентные возможности для креатива при создании дизайна интерьера такой квартиры впечатляют: в хайфлете можно сделать полноценный второй этаж с собственным освещением, увеличивающий площадь жилья минимум на 30%. Исходные площади хайфлэтов ЖК «Расцветай на Гоголя» — от 91 до 140 кв. м.

— Вопрос со звукоизоляцией спальни может быть решен установкой светопрозрачных перегородок и портьер, тогда квартира с такой планировкой подойдет и для семьи с детьми, — комментирует для журнала «Расцветай.Онлайн» архитектор, дизайнер интерьера, кандидат искусствоведения Елена Орлова. — Эргономика такого помещения позволяет зонировать не только горизонтально, но и вертикально, разводить процессы работы, отдыха, организовывать пространство в одном помещении под нужды разновозрастных групп людей, выделить, например, в гостиной место для детской спортивной стенки.

В отличие от пентхаусов площадь хайфлэтов меньше, а цена умереннее. Если площадь пентхауса обычно начинается от 200 м, то хайфлэт может стартовать с демократичной планки в 50 кв. м линейной площади по первому этажу. Жить на высоте можно по приемлемой цене — такие квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя» в сданных домах при площади от 91 до 114 кв. м стоят от 91-99 тысяч рублей за «квадрат».

Эксперты рынка констатируют: хайфлэты идут на смену пентхаусам, спрос на которые стал падать из-за очень высокой стоимости. Это означает, что уже в ближайшее время рыночная востребованность таких квартир возрастет — а с ней начнет расти и цена.

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