Владельцем компании «Топатомклиник» стал соучредитель фармкомпании «Эс Джи Биотех»

В компании «Топатомклиник» сменился владелец: 100% теперь принадлежит Павлу Милейко, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», является соучредителем в АО «Эс Джи Биотех». Компания занимается производством фармацевтических субстанций. Ранее СМИ сообщали, что эта компания была создана фармацевтической компанией «Генериум» Виктора Харитонина в партнерстве с ирландской корпорацией Shire.

Напомним, новосибирское ООО «Топатомклиник» реализует проект строительства ПЭТ-центра для лечения онкобольных с 2016 года. Планируемая производственная мощность центра – 18 тыс. исследований в год. Объем инвестиций оценивается в 16 млн евро. Сроки реализации проекта неоднократно сдвигались.

Всего в рамках реализации проекта планировалось создать четыре ПЭТ-центра, головной — в Новосибирске, филиалы — в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. В головном центре станут изготавливать радиофармпрепарат и поставлять его в филиалы. Диагностика будет проводиться в каждом центре. Основная сфера применения — онкология, дополнительные — кардиология и неврология. Для каждого центра планировалось строительство нового здания, либо размещение на существующих площадях, соответствующих требованиям размещения ПЭТ-центров и оснащенных необходимой инфраструктурой для качественного и комфортного обслуживания пациентов.

После выхода проекта на проектную мощность среднегодовая выручка анонсировалась в размере 810 млн рублей, налоговые отчисления — 40 млн рублей в год. Срок окупаемости — 4 года. Собственные средства инвесторов предполагались в размере 25% необходимых вложений.