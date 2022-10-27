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Агрохолдинг «Черкизово» может построить на Алтае маслоэкстракционный завод

  • 27/10/2022, 13:04
инвестиции в сельское хозяйство
Сейчас компания создает в регионе птицеводческий кластер.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с основателем российского агрохолдинга «Черкизово» Игорем Бабаевым посетили объекты производственного комплекса «Алтайский бройлер» в Зональном районе и Бийске. На встрече обсуждались темпы реализации масштабного инвестпроекта холдинга по развитию птицеводческого кластера.

— Группой инвестировано порядка 3 миллиардов рублей в строительство новых откормочных площадок и модернизацию завода по переработке продукции. Мы увидели, что работы выполняются силами местных подрядных организаций, все делается качественно и даже с опережением сроков, — отметил Томенко.

В 2023 году холдинг планирует выпустить на предприятиях кластера 86 тыс тонн мяса птицы, а в 2025 году  —115 тысяч тонн.

Игорь Бабаев не исключил, что в перспективе на Алтае агрохолдинг «Черкизово» может построить маслоэкстракционный завод — аналогичный тому, который компания в августе 2022 года открыла в Ельце (Липецкая область). Объем инвестиций в проект составил 10 млрд рублей. По данным пресс-службы компании, это самое крупное отечественное предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур (в основном, сои): его мощности способны перерабатывать около 1 млн тонн соевых бобов в год (2,5 тысячи тонн в сутки). Часть сои для переработки поступает с собственных полей группы «Черкизово». Завод будет производить соевое масло, шрот, оболочку, а также лецитин, которые будут поставляться на девять комбикормовых заводов компании, расположенных в разных регионах страны. Кроме того, «Черкизово» планирует экспортировать продукцию МЭЗ в Китай, страны СНГ и другие регионы.

Для запуска аналогичного проекта на Алтае нужно решить вопрос с объемами переработки. По оценке Игоря Бабаева, Алтайский край имеет «сумасшедшие возможности с точки зрения земельных богатств, с точки зрения близости к Китаю», поскольку экспорт сейчас приобретает «громадную значимость».

— Поэтому перспектива (появления в регионе такого предприятия) большая, заинтересованность есть. Решили раз в месяц собираться, проводить анализ работы по продвижению «Черкизово» в плане развития. У нас есть деньги, возможности, профессионалы, мы готовы развиваться и дальше, — подвел итог встречи Игорь Бабаев.

«Черкизово» — вертикально-интегрированный холдинг, в составе которого входят птицеводческие предприятия, современные свинокомплексы, мясоперерабатывающие и комбикормовые заводы, а также 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.

 

Ранее редакция сообщала, что под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна. 

Фото с официальной страницы правительства  Алтайского края в Телеграмм-канале

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Алтай

Теги : переработка сои маслоэкстракционный завод масличные культуры Инвестиции в сельское хозяйство


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