«Тариф в 35 рублей позволит нам совершенствовать инфраструктуру метро»

Особенность метрополитена столицы Сибири в том, что он по сравнению с другими подземками небольшой. А его уникальность в самом низком тарифе на проезд в стране и в самом большом количестве пассажиров в России после Москвы и Петербурга. Так, ежедневно его услугами пользуются не меньше 250 тысяч человек, в месяц их количество достигает шести миллионов, а за год на счету у перевозчика до 81-83 миллионов пассажиров. При этом протяжённость Новосибирского метрополитена составляет 16 километров и действуют всего тринадцать станций. Сегодня строится еще одна станция – «Спортивная», которая находится между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло в беседе с ЧС-инфо рассказал о сегодняшнем положении и ближайшем будущем метро.

По его словам, в настоящее время на станциях метрополитена в Новосибирске обеспечен высокий уровень безопасности. Сделано всё, чтобы пассажирам было комфортно и спокойно. Силами руководства даже создана собственная служба безопасности, получившая надлежащие лицензии. Для этого подготовлены материальная база, преподавательский состав, есть вся необходимая инфраструктура.

Аркадий Чмыхайло уверен, сегодня Новосибирский метрополитен самодостаточен. Но, если подумать о его совершенствовании, создании более благоприятных условий, например для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, то здесь уже нужны дополнительные средства.

— Тариф в 35 рублей позволит нам совершенствовать инфраструктуру. Например, продолжить обновление турникетов. Сегодня с нашими турникетами мы находимся, можно сказать, в прошлом веке. На «Речном вокзале» по собственной инициативе нам удалось их обновить. Планировали установить такие же современные турникеты на станции «Площадь Ленина», но на это уже не хватило денег, — сетует Аркадий Чмыхайло.

В последнее время руководство также сталкивается с массовым оттоком высококвалифицированных специалистов: токарей, фрезеровщиков, слесарей, которые уходят на предприятия, где им больше платят. Уходят эскалаторщики.

— Чтобы удержать специалистов, надо поднимать зарплату. Для этого, опять же, необходимо повысить тариф на проезд в метро, — поясняет Аркадий Чмыхайло.

Руководитель новосибирского метро поделился с корреспондентом издания мечтой создать дополнительный уют на станциях, обеспечить все станции бесплатными санузлами и избавиться от излишней рекламы в метрополитене.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подорожает проезд в метро.