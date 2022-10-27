На «Усольехимпром» завершается демонтаж зданий

— В ноябре будет завершен демонтаж 204 зданий на площадке бывшего «Усольехимпрома». По графику Федеральный экологический оператор планировал окончить его в апреле, но работы идут с опережением — 182 здания уже демонтированы, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с заместителем председателя Госдумы РФ Алексеем Гордеевым.

Что касается 94-го цеха, который входит в проект ликвидации накопленного в процессе работы предприятия экологического вреда, то данный объект обследовали специалисты госкорпорации «Росатом», Ростехнадзора и администрации города. Игорь Кобзев подчеркнул, что все емкости с отходами производства герметичны и не представляют угрозы. Сейчас проект по ликвидации накопленного вреда проходит госэкспертизу.

— Риска попадания веществ в атмосферу нет. Сейчас цех производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния находится под постоянным контролем Ростехнадзора, — добавил губернатор.

В дальнейшем газообразные отходы предприятия планирует обезвредить, а твердые — перезатарить в стальные толстостенные бочки для химических продуктов и передать организации, которая имеет лицензию на обращение с такими отходами. «Усольехимпром» занимает площадь около 600 гектаров. С 1936 года он был крупнейшим предприятием химической промышленности СССР за Уралом. На его территории находится закрытый в 1998 году цех ртутного электролиза. В 2012 году большинство цехов предприятия были остановлены, сотрудников сократили. Через 5 лет завод обанкротился. После остановки работы ртутный цех не был демеркуризирован, и под зданием до сих пор находится ртуть, которую сдерживает глина. Сейчас на территории завода формируется промышленный экотехнопарк «Восток».

Ранее редакция сообщала о том, что на территории «Усольехимпрома» создается инфраструктура для привлечения промышленных резидентов.