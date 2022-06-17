Рекламодателям

Под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна

  • 17/06/2022, 07:07
новости Новосибирска
Соглашение о старте проекта подписано на ПМЭФ-2022.

На Петербургском международном экономическом форуме-2022 губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ООО «Маслов» Дмитрий Гусак и генеральный директор АО «АИР НСО» Александр Зырянов подписали соглашение в рамках которого на площадке «Южного ПЛП» будет построен комплекс по переработке рапса и льна. Его мощность составит до 450 тысяч тонн масла в год. Реализация инвестпроекта предполагает строительство пунктов приёма сырья, хранения (элеваторный комплекс), производственных корпусов отжима, экстракции и рафинации, мест хранения и отгрузки готовой продукции, административно-хозяйственных и бытовых помещений.

Новости Новосибирска

Под Новосибирском построят предприятие по переработке льна и рапса

Напомним, в марте проект был одобрен на инвестиционном совете Новосибирской области.

— Экспорт рапсового масла из России растёт более пяти лет подряд, в последнее время приоритетным направлением становится Азия, в первую очередь, Китай. Рапсовое масло используется в приготовлении пищи, а также в промышленном производстве косметики, особенно органической. Спрос на масло остаётся высоким, а в текущих экономических условиях Китай является гарантированным рынком сбыта, — отметил Дмитрий Гусак. —Важно, что наше производство обеспечено значительной сырьевой базой, поскольку мы планируем закупать сырьё не только в Новосибирской области, но и в нескольких соседних регионах, где значительные посевные площади заняты рапсом.

Общая стоимость проекта 3,7 млрд рублей, всё — бизнес-инвестиции. В рамках проекта будет создано 255 рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области с 2022 по 2029 гг. составят около 1,3 млрд руб. Срок реализации обеих очередей проекта – 2022-2026 гг. Первая очередь — до 2024 года — предусматривает проектирование и строительство производственных корпусов и запуск первой очереди переработки масличных культур — до 150 тыс. тонн в год. Второй этап (2025-2026 гг.) — строительство, монтаж и запуск второй очереди — до 300 тыс. тонн в год.

— Глубокая переработка зерновых и масличных культур — это очень перспективное направление для региона, поскольку для их развития есть значительная сырьевая база. Проект компании «Маслов» имеет большой экспортный потенциал, завод станет одним из крупнейших в России по производству рапсового масла, — добавил Александр Зырянов.

По его словам, стратегия развития производства определяется растущими потребностями мирового рынка в продуктах переработки рапса, льна, а также достаточностью сырьевой базы Новосибирской области и близлежащих регионов (Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской, Омской областей) для загрузки мощностей производственного комплекса. Готовую продукцию экспортируют в Китай. Гарантийные письма о её приобретении уже получены от двух китайских корпораций.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа «Greenfield» площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. Ведётся комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске может появиться крупное производство электротехники.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

813

Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : производство инвестиции бизнес агропром


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

«МегаФон» инвестирует в Новосибирскую область 1,6 млрд рублей

Речь идет о проектах по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи, инновационных цифровых услуг и сервисов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Корпорация Туризм.РФ» поможет создать туристский кластер «Обские парки»

Регион сможет получить федеральное финансирование на комплексное инфраструктурное обустройство прибрежной территории Обского водохранилища.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В «Экотехнопарк» в Новосибирске инвестируют 1 млрд рублей

Запуск проекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2024 года.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирской области начнется масштабное обновление почтовых отделений

В рамках совместного проекта региона и «Почты России».
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

Соучредитель новосибирской фирмы-экспортера пытался избежать таможенных платежей на 11 млн рублей

17/06/2022, 11:30

В Новосибирске завершился очередной этап строительства четвертого моста через реку Обь

17/06/2022, 09:42

«МегаФон» инвестирует в Новосибирскую область 1,6 млрд рублей

17/06/2022, 09:33

«Корпорация Туризм.РФ» поможет создать туристский кластер «Обские парки»

17/06/2022, 09:00
Популярное

Гонка с препятствиями «Сибирский предел» пройдет на Михайловской набережной в День города

17/06/2022, 10:31

Авиаперевозчик начал продавать на борту продукты

16/06/2022, 17:58

Для автолюбителей ужесточат требования к выдаче водительских прав

16/06/2022, 11:41

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Золото или серебро: выбрать красивый номер в формате 8 800 от «Ростелекома» стало проще

17/06/2022, 10:47

ВТБ: спрос на розничные кредиты в мае вырос в 1,5 раза

17/06/2022, 10:44

Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

17/06/2022, 09:30
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска