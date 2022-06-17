Под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна

На Петербургском международном экономическом форуме-2022 губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ООО «Маслов» Дмитрий Гусак и генеральный директор АО «АИР НСО» Александр Зырянов подписали соглашение в рамках которого на площадке «Южного ПЛП» будет построен комплекс по переработке рапса и льна. Его мощность составит до 450 тысяч тонн масла в год. Реализация инвестпроекта предполагает строительство пунктов приёма сырья, хранения (элеваторный комплекс), производственных корпусов отжима, экстракции и рафинации, мест хранения и отгрузки готовой продукции, административно-хозяйственных и бытовых помещений.

— Экспорт рапсового масла из России растёт более пяти лет подряд, в последнее время приоритетным направлением становится Азия, в первую очередь, Китай. Рапсовое масло используется в приготовлении пищи, а также в промышленном производстве косметики, особенно органической. Спрос на масло остаётся высоким, а в текущих экономических условиях Китай является гарантированным рынком сбыта, — отметил Дмитрий Гусак. —Важно, что наше производство обеспечено значительной сырьевой базой, поскольку мы планируем закупать сырьё не только в Новосибирской области, но и в нескольких соседних регионах, где значительные посевные площади заняты рапсом.

Напомним, в марте проект был одобрен на инвестиционном совете Новосибирской области.

Общая стоимость проекта 3,7 млрд рублей, всё — бизнес-инвестиции. В рамках проекта будет создано 255 рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области с 2022 по 2029 гг. составят около 1,3 млрд руб. Срок реализации обеих очередей проекта – 2022-2026 гг. Первая очередь — до 2024 года — предусматривает проектирование и строительство производственных корпусов и запуск первой очереди переработки масличных культур — до 150 тыс. тонн в год. Второй этап (2025-2026 гг.) — строительство, монтаж и запуск второй очереди — до 300 тыс. тонн в год.

— Глубокая переработка зерновых и масличных культур — это очень перспективное направление для региона, поскольку для их развития есть значительная сырьевая база. Проект компании «Маслов» имеет большой экспортный потенциал, завод станет одним из крупнейших в России по производству рапсового масла, — добавил Александр Зырянов.

По его словам, стратегия развития производства определяется растущими потребностями мирового рынка в продуктах переработки рапса, льна, а также достаточностью сырьевой базы Новосибирской области и близлежащих регионов (Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской, Омской областей) для загрузки мощностей производственного комплекса. Готовую продукцию экспортируют в Китай. Гарантийные письма о её приобретении уже получены от двух китайских корпораций.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа «Greenfield» площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. Ведётся комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске может появиться крупное производство электротехники.