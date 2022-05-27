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Aкаdem Klubb: во всей красе мая

  • 27/05/2022, 12:50
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Компания МЕТР и Корпорация ЁЛКА эффектно показали ход строительства экоквартала Aкаdem Klubb — приближающуюся к пусковой готовности первую очередь домов.

Время для ознакомительного пресс-тура было выбрано максимально эффектное: сибирский май, буквально бурлящий зеленью и цветением, — пожалуй, самый интересный фон для демонстрации градостроительных разработок с экосоставляющей. А в эстетике и инженерии Aкаdem Klubb экологическая составляющая прописана как раз многогранно. С одной стороны, с почтением к духу места — ибо комплекс развивает собой идею «города-парка», базовую для Академгородка. И находится в градостроительном контексте макропроекта «Академгородок 2.0». С другой стороны, это как раз та вариация экоархитектуры, которую ни Советский район, ни город в целом прежде не видели — экозодчество скандинавского типа.

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Архитектурную концепцию комплекса разработало шведское бюро Semren & Manson, накопившее свой репутационный капитал именно работой с «зеленой» урбанистикой. Шведский подход к этой теме считается самым взвешенным — в отличие от радикального немецкого, так как сочетает деликатное отношение к природе с уважением к человеческим потребностям. Концептуальным коньком Semren & Manson считается акваинтеграция — умение естественно вписывать в архитектурные композиции естественные водоемы. А именно этим компонентом локация Aкаdem Klubb особо богата. Это так называемое Межозерье на границе Академгородка и поселка Каинская Заимка — пространство между двумя озерами, примечательными живописным лесным обрамлением и чистотой (там водятся раки — примета здорового водоема). Потому, как подчеркнул Кирилл Ивантеев, председатель совета директоров Корпорации ЁЛКА, на самом старте проекта были установлены именно экологические приоритеты.

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— Прежний собственник этой площадки собирался построить здесь обычные 16-этажки, — отметил директор по маркетингу Корпорации ЁЛКА Максим Марков. — Мы, оценив атмосферу этого места, поняли, что типовая застройка тут немыслима, она смотрелась бы просто убийственно. И потому решились на полное переосмысление: вместо ординарного жилмассива — малоэтажный комплекс, продолжающий сложившуюся поэтику Академгородка. Кстати, среди покупателей много именно жителей «старого» Академа. Тех, кому мила атмосфера Морского проспекта или Жемчужной, но уже не устраивают тесные панельные хрущевки.

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Есть в будущем сообществе и абсолютные новоселы: молодые специалисты клиники Мешалкина, сотрудники Технопарка, специалисты, приехавшие в Новосибирск в рамках проекта «Наукополис». Им адресованы и программы трейд-ин, и новый адресный формат содействия — IT-ипотека. К тому же поколению молодых прогрессистов, надеется Кирилл Ивантеев, будет близок и сам уклад района — небанальные рекреационные зоны с авторским дизайном, разнообразие планировок. Метражный минимум — 30 «квадратов», а макси-формат — четырехкомнатная студия.

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Композиционные решения тоже разнообразны. Например, вариант для молодых и романтичных — мансардные квартиры под скатной крышей и высоким (6 метров) потолком, позволяющим сделать антресольный этаж. А изюминка для квартир первого этажа — собственные террасы. К слову, об этажности: зданий выше 8 этажей здесь нет в принципе, а оснащение лифтом, спускающимся на парковку, предусмотрено даже для 5-этажных домов. Как подчеркнул Максим Марков, ситуативная потребность в лифте периодически возникает даже у жильцов 3-4 этажей (много покупок, тяжелый багаж, доставка мебели), потому ее было решено учесть и уважить.

По данным компании МЕТР, стратегического партнера Корпорации ЁЛКА, у проекта очень уверенная, концентрированная социология: квартиры приобретаются для долгосрочного проживания, основной покупательский типаж — молодая семья, где либо один из супругов, либо оба взрослых причастны к наукоемкой экономике этого самобытного района. Для детей во второй очереди (сдача в 2023-м) предусмотрен детский сад, где будет и формат прогимназии — средство органичной интеграции со школой «Горностай», одной из лучших в Академгородке.

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По данным на май, в первой очереди комплекса проданы уже 38% квартир. Первая очередь из 4 домов на 230 квартир будет сдана в сентябре 2022-го (полный ввод комплекса — 2024 год). Вопрос транспортной интеграции жилмассива — в финальной стадии. Уже сооружен остановочный павильон — в общем стиле Aкаdem Klubb, разумеется. Так что Академгородок прирастет не просто новым районом, а узнаваемой частью своего «я».

Застройщик ООО СЗ «РУМЕР» (входит в ГК «Корпорация Ёлка)

 

Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость надежный застройщик


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