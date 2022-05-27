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В новосибирском вузе создали уникальный двигатель для легких самолетов

  • 27/05/2022, 13:01
новости Новосибирска
80% деталей сделаны в регионе.

Авиаконструкторы Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с моторостроительной компанией «ЗК-Мотор» создали полностью алюминиевый модульный авиационный двигатель для легких самолетов.

— История двигателя началась около 6 лет назад, когда нам было необходимо разработать новый двигатель для самолета Як-52. Известно, что самолеты у нас есть, а ресурс двигателей М-14П, которые используются на этих самолетах, подходит к концу. Поэтому и существует необходимость в новом двигателе. Двигатель создан с использованием технологии микродугового оксидирования, который позволяет получить сверхтвердые и износостойкие покрытия на трущихся деталях. Технология разработана в Институте неорганической химии СО РАН. Анализ рынка показал, что, если делать двигатель только для замены М-14П, объем выпуска будет не очень велик, что увеличит стоимость новой силовой установки. И тогда было принято решение собирать силовую установку для Як-52 из двух двигателей-модулей. Проект был назван «Модуль-Д», — рассказал главный конструктор двигателя, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Илья Зверков.

По его словам, опытный образец двигателя был испытан на аэродроме Мочище этой зимой и результаты показали правильность выбранной концепции. Но выявились и слабые места, устранением которых конструкторы займутся в ближайшее время. Уникальность двигателя заключается в том, что 80% деталей сделаны в Новосибирской области и в стенах НГТУ НЭТИ. Сейчас двигатель и его детали подвергаются исследованиям и измерениям.

— Кроме того, у нас появилась еще одна важная задача, — добавляет Илья Коновалов, инженер-лаборант кафедры аэрогидродинамики и разработчик двигателя, — заменить узлы и агрегаты зарубежного производства, такие как стартер, генератор, топливный насос, на агрегаты российского производства, таким образом, двигатель будет не только первым полностью алюминиевым, но еще и на 100% российским.

Двигатель «Модуль-Д» весит не больше 100 кг, выдает 200 л. с. и может эксплуатироваться как самостоятельная силовая установка, например, на самолете Ил-103. Спаренный двигатель будет выдавать уже 400 л. с. и встанет на самолеты типа Як-52 или Як-18Т. По словам Ильи Зверкова, подобных двигателей для самолетов в мире не существует.

 

Ранее редакция сообщала, что у новосибирского института резко выросло количество заказов на проектирование и строительство зданий для авиационной промышленности. 

Фото пресс-службы НГТУ НЭТИ

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Рубрики : Инновации Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии образование инновации авиация


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