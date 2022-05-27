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Турецкие бренды одежды планируют открыть магазины в России

  • 27/05/2022, 12:36
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Турецкие бренды одежды планируют открыть магазины в России
Компании adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol в настоящее время ведут переговоры с российскими операторами.

Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома хотят открыть магазины в России, передают «Известия».

По данным издания, компании adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol в настоящее время ведут переговоры с российскими операторами, сообщил глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок. Информацию о проведении переговоров подтвердил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

— К нам с предложениями вышли бренды, которые видят потенциал для реализации и развития в России. Например, есть обращение от одного производителя, который делает товары для дома а-ля Zara Home, и мы сейчас организуем для него встречу, — отметил он.

Омюр Сюренкок подчеркивает, что у подобных турецких компаний есть понимание, как работать на российском рынке, — они знают о вкусах клиента. По этой причине им потребуется всего пара месяцев, чтобы наладить работу. Тем же, кто будет заходить в Россию впервые, по оценкам главы Surenkok Moscow, потребуется около шести месяцев, чтобы открыть первую точку.

— Компании планируют открывать много магазинов в Москве и регионах — свыше 100 каждая из них. Первыми начнут работать магазины adL, — заявил Омюр Сюренкок.

Этот бренд уже присутствовал на российском рынке. По словам специалиста, у компании есть понимание вкусов клиентов, поэтому марка сможет наладить работу за пару месяцев. Первый магазин могут открыть в Москве осенью.

Фото: pixabay.com — Sevgi001461

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : магазин бренд бизнес


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