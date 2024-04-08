Академгородку нужен импульс развития

В Академпарке 19 марта состоялась экспертная сессия на тему «Настоящее и будущее Академгородка: стратегическое партнерство науки и бизнеса».

Инициировали и организовали дискуссию общественные объединения: VIP-club и «Клуб 29 февраля». В VIP-club входят в основном владельцы и главы компаний и предприятий, наукоемких и не только, в «Клуб 29 февраля» — сотрудники Сибирского отделения РАН и научных институтов, жители Академгородка.

Развитие Академгородка — тема, которая никогда не теряет своей актуальности. VIP-club решил подсветить ее с точки зрения проектов, посвященных перспективам научной площадки Новосибирска.

— Это мероприятие не для клуба, а вообще для всего Академгородка и для города Новосибирска, потому что мы считаем, что Академгородок — это уникальный проект, который способен продвигать интересы и науки, и бизнеса, и сферы образования, и жителей, — обозначил тему дискуссии президент VIP-club Алексей Потапов.

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора и полпреда Президента РФ в СФО, представил свои рекомендации по развитию Академгородка.

Предваряя дискуссию, Толоконский обозначил ситуацию, в которой Академгородок оказался сегодня:

Академгородок — уникальный пример созидания, управленческой мудрости, творчества и ответственности перед будущими поколениями. Все, что есть в Сибири, рождалось в Академгородке.

Крайне медленное развитие Академгородка в современных условиях обусловлено статичностью большинства процессов, рыночной мотивацией, непониманием роли науки на государственном уровне.

В этом не очень созидательном процессе был потерян главный субъект развития Новосибирского научного центра — президиум СО РАН, который был самодостаточен и принимал все решения по развитию Академгородка. Сегодня такого субъекта нет, и до сих пор никто не взял на себя его функцию.

Несмотря на все сложности, потенциал развития науки и образования, инновационной деятельности в Академгородке остается сильнейшим в России.

— Сегодня есть много документов, материалов по программам развития Академгородка, но большинство из них построены по принципу «надо что-то построить, купить, приобрести, создать — дайте деньги, и мы выйдем на более высокую траекторию развития». Программы, которые входили в «Академгородок 2.0», первоначально стоили 500-600 миллиардов, а сейчас, думаю, — под триллион. Считаю, что получить такие деньги в каком-то обозримом будущем невозможно, — констатирует эксперт. — Более того, убежден, что накопившиеся проблемы уже нельзя решить только инвестиционным и финансовым ресурсом. Сегодня нет системного понимания условий и механизмов развития Академгородка, слабая мотивация ученых как главной движущей силы развития. Поэтому просто «добавить финансирование и решить все проблемы» не получится.

Для этого, по словам Виктора Толоконского, нужны качественные изменения всего процесса. Нужно создать такую структуру и систему субъектов развития, которая естественным образом притягивает бюджетные и частные инвестиции, своим организационным и правовым положением демонстрирует конкурентные преимущества, научный и образовательный потенциал, свою роль и возможности в решениях самых важных и сложных задач в развитии страны.

Стратегии перемен

В своем выступлении Виктор Толоконский также рассказал о предложениях, которые представил на рассмотрение СО РАН:

— Развиваться эффективно в статусе бюджетного учреждения невозможно. В каком-то обозримом будущем, во-первых, должны быть созданы научно-технологические корпорации, которые объединят несколько институтов, связанных с собой по профилю, промышленные мощности, в первую очередь находящиеся в госсобственности — в Ростехе, за которым закрепляются инфраструктурные мощности, земельные территории, участки. Но статус этой корпорации должен быть рыночный. Это должно быть государственное, стопроцентное акционерное общество, которое на очень высоком государственном уровне и совершенно адекватном рыночном уровне может принимать и реализовывать любые решения развития, — рассуждает Виктор Толоконский. — При этом оно также будет более точно отвечать задачам, стоящим перед наукой.

Еще 10-15 институтов должны войти в состав НГУ с сохранением статуса юридического лица.

— При таком построении и такой организации научно-исследовательского процесса роль Президиума СО РАН ни в чем не теряется, даже усиливается, потому что координационных вопросов и экспертных проблем возникает больше, чем должны заниматься ученые, и никакой позитивный опыт здесь потерять, на мой взгляд, нельзя, — подчеркнул Толоконский. — При таком подходе НГУ может стать главным субъектом развития территории научного центра.

Заместитель председателя СО РАН, академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук Дмитрий Маркович сообщил, что роль СО РАН в глобальной стратегии развития Академгородка сейчас прорабатывает Аналитический центр Сибирского отделения.

— Я склонен согласиться с Виктором Александровичем, что часть академических институтов должна войти в Новосибирский госуниверситет, но остальную часть институтов, которые близки к технологическим задачам, к развитию промышленных производств и так далее, все-таки не стоит включать в корпорации. Они потеряют при этом свою основу, которая является фундаментальной наукой, — заявил Маркович. — Став частью корпорации, любой институт перестает заниматься фундаментальной наукой. У него будут другие задачи. Поэтому очень важно придумать модель, когда институты, их базовая часть, обеспечивают задел фундаментальных исследований на десятилетия вперед, но тем не менее плотно взаимодействуют с корпорацией. В каком виде это будет происходить — можно обсуждать. В частности, мы обсуждаем модель пояса R&D-центров крупных корпораций вокруг Академгородка. На наш взгляд, это может быть очень работоспособной моделью.

Он также считает, что для привлечения и сохранения научного потенциала нужно создавать точки притяжения, экономические преференции, делать Академгородок привлекательным местом для самореализации, прежде всего ученых, людей, которые хотят заниматься инновациями. Это позволит избежать оттока кадров в западную часть России и за рубеж.

— Компании-резиденты Технопарка говорят, что не хотят уезжать из Новосибирска, но резидентство в Сколково дает им право на налоговые льготы в сотни миллионов рублей в год, а это возможность для роста бизнеса, внедрения инноваций, исследований и т.д., — поясняет Дмитрий Маркович. — Согласно указам Президента России, средняя зарплата научных сотрудников должна быть 200% от средней зарплаты в регионе, то есть составлять около 120 тысяч рублей. При этом бюджет из этой суммы сегодня покрывает едва ли треть, а остальное институты стараются зарабатывать сами, так как не меньше заинтересованы в сохранении сотрудников. При этом в Москве есть дотации научным институтам, которые помогают обеспечить уровень зарплаты, и наши научные сотрудники уходят в столицу.

Он рассказал, что РАН вышла с инициативой, чтобы в государственное задание за бюджетные деньги вкладывать проекты, которые имеют более быструю отдачу и уже на своем выходе могут использоваться компаниями среднего и малого бизнеса.

— К сожалению, у нас постоянно проходят какие-то реформы, которые не доводятся до конца, но начинаются новые. У нас отсутствует институт планирования и выстраивания приоритетов. Я не говорю о том, что нужно точно воссоздавать структуры, работавшие в СССР, но что-то подобное нам сегодня необходимо, — уверен Маркович.

Дмитрий Кудлай, российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум», директор по программам инновационного развития НГУ, а также профессор кафедры фармакологии Института фармации Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ, считает, что внебюджетное финансирование для НИИ — больше минус, чем плюс.

— Если у тебя бюджетное задание правильное и большое, то работай с ним и не отвлекайся, — подчеркивает он.

Кроме того, Кудлай заявил, что современные инструменты развития нельзя использовать в классической управленческой модели, именно поэтому сегодня идет дискуссия о создании особой территории или зоны регулирования типа Сириуса, Сколково — с особым режимом управляющих советов, подписания и прохождения документов и т.д.

Он напомнил, что сейчас в НГУ создана Передовая инженерная школа (ПИШ), строится кампус мирового уровня, расширяется инфраструктура физматшколы (СУНЦ), университет входит в программу «Приоритет-2030», и за счет реализации этих проектов вуз уже получил несколько миллиардов рублей.

— Сейчас мы сделали акцент на биотех-фармацевтику, ИТ, девайсы дистанционного управления и т.д. Заложили часть проектов, причем так, чтобы их можно было отлицензировать в Минпромторге и сделать пилотные опытно-промышленные серии. Это необходимо, чтобы привлекать не только лидеров из списка «Форбс», но и средний, и малый бизнес, и даже молодых ребят с мини-грантами, чтобы они тоже вносили свой вклад в развитие этих проектов и двигали их, — говорит Кудлай. — Возможно, в задачи институтских клиник будет включено обеспечение участников передовых научных проектов качественным медицинским сопровождением, которого сейчас в Академгородке нет.

НГУ — субъект развития

Много вопросов вызвало предположение о том, что ключевым субъектом развития Академгородка может стать НГУ. Президент ассоциации «СибАкадемСофт», инициатор проекта «Смарт Сити» Ирина Травина, не исключает, что присоединение к НГУ институтов второго уровня может быть интересной историей, но считает, что с ней нужно работать по-другому.

— Когда принимали это решение, сами институты не спросили — и они встали в позу. Это достаточно тонкие материи, но совершенно точно, что с людьми надо разговаривать, — подчеркнула она.

Сергей Смирнов, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии и права СО РАН, уверен, что особый вопрос о месте университета и СО РАН — это болевая точка Академгородка.

— НГУ — до сих пор закрытая контора, а не открытый субъект развития. При сценарии, предложенном Виктором Александровичем, НГУ должен становиться градообразующим центром, и студентов в вузе должно быть не 10, а 30 тысяч — как во всех мировых университетах, которые являются градообразующими центрами с мощным интеллектуальным ресурсом и с мощным будущим, потому что 30 тысяч молодежи — это очень мощная энергетика, — рассуждает Смирнов. — Но тогда весь Академгородок становится кампусом НГУ, а не только территория в районе Пирогова. И тогда вопрос про то, как будет распределяться функционал между субъектами на этой территории (НГУ, лаборатории, факультеты, и институты распределенного типа) — это уже вопрос чисто переговорной работы, а не про то, что «дайте еще денег или дайте еще что-нибудь построить». Это переконфигурирование взаимодействия на одной территории. Не надо ничего изобретать. При такой модели СО РАН становится институтом развития науки. Это особая роль другого типа, стратегического центра, который управляет развитием всей жизненной сферы науки, всех мегапроектов, и тогда можно договариваться уже о переконфигурации.

Дмитрий Маркович отметил, что НГУ сейчас находится под гигантским прессом внешнего давления — это гипертрофированное стремление (в том числе властей, координирующих научную деятельность) к тому, чтобы наука была сконцентрирована только в университетах.

— Это крайность. В чем уникальность НГУ? В том, что вокруг него сформировались институты, где работают кафедры, 90% преподавателей НГУ — это сотрудники институтов. Эта система строилась десятилетиями, ее рушить не нужно. Но из-за этого НГУ «наказывают». Он не попадает в первую группу поддержки по «Приоритету-2030». Он находится во второй группе, и это сказывается на финансировании, — подчеркивает Маркович. — Когда НГУ спрашивают: «Где ваши планы по развитию собственной научной инфраструктуры?», то никто не воспринимает ответ, что у нас это все уже есть. Пока не изменится картина мира у тех, кто определяет научную политику, других сдвигов не будет. Я еще раз говорю, что университет и Новосибирский научный центр — это единое целое. Может быть, когда-то часть институтов действительно юридически войдет под крышу университета, но от этого, по сути, ничего не изменится. Те, кто остался рядом и отдельными юридическими лицами, также будут с ним взаимодействовать.

Район или город

Виктор Толоконский также прокомментировал, в каком формате может работать Академгородок. По его словам, может быть создан новый городской округ, в который войдут часть Академгородка — Верхняя зона и микрорайон «Щ», Нижняя Ельцовка и Кольцово, а также часть свободных территорий Новосибирского района.

— При таком структурном обновлении органы государственной власти Новосибирской области могут легко реализовать принцип, когда поступления в областной бюджет налога на прибыль, налога на имущество от резидентов нового городского округа в значительной степени направляются на инфраструктурное развитие его территории, — убежден Виктор Толоконский.

Второй вариант — Академгородок может стать обособленным районом Новосибирска.

— Второй вариант реализовать проще, даже в сложившихся условиях. Первый потребует определенного согласования на федеральном уровне. Но в любом случае Академгородок с прилегающими территориями должен стать единым объектом развития, — подчеркивает Виктор Толоконский. — Не надо строить новый Академгородок или Кольцово, нужно эффективно соединить и дать импульс развития тому, что есть.

Кстати, по мнению Толоконского, наукоград Кольцово исчерпал возможности самостоятельного развития и ему необходима интеграция, иначе в перспективе он может превратиться в очередной спальный район.

— При этом необходимо детально прорабатывать модель управления Академгородком, чтобы территория вышла на новое качество развития, под нее разработать управленческие команды, — пояснил эксперт.

Дмитрий Маркович также прокомментировал идею автономизации Академгородка.

— Я тоже считаю, что это должен быть отдельный субъект, включающий в себя Кольцово. Насколько я понимаю, сейчас складывается определенный консенсус по этому вопросу, — отметил ученый. — Главное для нас, это моя точка зрения, что мы должны быть открыты для возможного партнерства со всеми, кто хочет с нами взаимодействовать.

Дмитрий Кудлай считает, что в Академгородок нужно «вытаскивать» федеральные проекты, без которых невозможно попасть в зону развития, нужно решить вопрос о транспортной доступности до аэропорта, с приемом гостей в части гостиничной инфраструктуры.

Виктор Толоконский также заявил, что для формирования научного и инновационного социума необходимо вкладываться в его развитие для привлечения и закрепления талантливых ученых. Это создание современного жилья, инфраструктуры, в том числе социальной: школ, кванториумов, современных медицинских центров, гостиниц, спортивных объектов. Для этого можно привлекать и государственные, и частные деньги.

— Базовый принцип — Академгородок не должен превращаться в спальный район, в объект туризма. Он должен сохранить свою обособленность, автономность, свою уникальную, интеллигентную среду, — уверен Толоконский.

Сергей Смирнов добавляет, что Академгородок — это не отдельный район, это все-таки город со всеми сферами жизнедеятельности.

— Это не только наука, но и культура, образование, спорт. Сейчас эта инфраструктура почти не развита. Для этого Академгородку нужно становиться городом с особым статусом, — рассуждает Смирнов. — Согласен с тем, что Кольцово сильно прирастает жильем, а это большой риск стать спальной территорией. На мой взгляд, сейчас необходимо говорить о выстраивании горизонтальных связей, коммуникаций.

Ирина Травина отметила, что для выстраивания системы управления Академгородком нужны новые кадры:

— Мы предлагали мэру Кольцово Николаю Красникову возглавить Академгородок при изменении его структуры, но он отказался. Дело в том, что управлять такой территорией намного сложнее. В наукограде проживают около 20 тысяч человек, и это население лояльно к мэру, в Академгородке — 120 тысяч жителей, это условно протестное население, и с ним нужно находить общий язык.

Откладывать невозможно

Иван Благодырь, советник председателя президиума СО РАН и советник директора Института теплофизики СО РАН, считает, что сегодня в РФ не определен основной норматив функционирования научно-технологического развития.

— Мы тоже должны определиться, по какому сценарию будем двигаться — интенсивному или экстенсивному, определиться с нормативкой, а потом решать все остальные вопросы. Иначе мы будем только долго говорить о проблемах, — уверен Благодырь.

Виктор Толоконский также призывает не откладывать в долгий ящик разработку предложений о том, как должен развиваться Академгородок, чтобы наука в Новосибирске получила новые возможности для роста.

— Поверьте, придет время, когда со всех нас спросят: «Скажите, что надо сделать, чтобы изменить ситуацию? Покажите нам план действий, программу». И вот тогда ответ, что «нас никто об этом не просил», не пройдет. Давайте работать над стратегическими документами, не будем бояться предложений. Наука — это творчество, это развитие во всех ее составляющих, — говорит Виктор Толоконский.

Дмитрий Маркович подтвердил, что запросы от представителей властных структур идут постоянно. Полпредство запрашивает от СО РАН прорывные проекты, которые готово предлагать на федеральном уровне, формировать на их основе государственные программы. Но отладить этот процесс мешает отсутствие четкой структуры управления наукой.

— СО РАН пытается что-то сформулировать при отсутствии рычагов и механизмов управления наукой на фоне пресловутой экспертизы, которая носит фрагментарный характер, — поясняет Маркович. — Вторая сторона медали — формализованная внутренняя иерархия поручений. Есть стратегия развития Сибирского федерального округа, есть план мероприятий по ее реализации. В нее включен план комплексного развития Сибирского отделения РАН и встроенный в него план развития Академгородка. Для контроля за этой работой в полпредстве создан оперативный штаб, который возглавляет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. И формально, и неформально все ждут от нас предложений.

— В Президиуме СО РАН должна быть создана небольшая рабочая группа, задача которой — подготовить уточненный и обновленный стратегический план развития Новосибирского научного центра. При этом помнить опыт отцов-основателей и не бояться нового — предложил в итоге встречи Виктор Толоконский.

По словам Дмитрия Марковича, такая группа уже работает над подготовкой новой редакции Плана комплексного развития СО РАН:

— Мы планируем наше будущее на десятилетия вперед. Мы понимаем, что может измениться обстановка, даже во многом — миропонимание, поэтому создаваемая система должна быть, с одной стороны, устойчивой к изменениям, а с другой — гибкой и восприимчивой. В этом контексте субъектность Академгородка — не самоцель, а инструмент достижения обозначенных целей.

Завершая экспертную сессию, Ирина Травина пригласила собравшихся продолжить общение в более предметном русле: обозначить и обсудить шаги конкретной программы развития Академгородка с учетом прозвучавших предложений.