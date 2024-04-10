Искусственный интеллект внедряется в инвент-индустрию

Событийный бизнес очень восприимчив к внешним факторам. Во время пандемии индустрия ивентов резко встала на паузу. А в 2023 году спрос на мероприятия превысил предложение. Он стал одним из самым успешных для ивент-индустрии.
Учредитель ивент-агентства «ВМЕСТЕ EVENT GROUP» Вероника Рукавишникова на круглом столе «Отраслевые тренды и клиентские запросы в событийной индустрии», который проходил в Новосибирске в рамках форума Сибирского гостеприимства «Дикоросы», обозначила основные тренды событийной индустрии.
— Крупные мероприятия делового формата, корпоративного формата, сегодня нельзя представить без онлайн-форматов. Когда часть коллектива находится в одном городе, другая в другом — без прямых включений никак не обойтись. Плюс ни для кого не секрет, что многие директора, владельцы крупных бизнесов сейчас живут не в России. Онлайн дает хорошую возможность и платформу пообщаться с каждым сотрудником, — отметила она.
Мероприятия играют важную роль в маркетинговой стратегии брендов. Участники круглого стола отметили, что требования к организаторам мероприятий и кейтеринговым компаниям растут.
Клиентам, использующим мероприятия в качестве инструмента для решения различных задач, помимо креатива, сегодня необходимо качество реализации проектов и понимание исполнителями философии компании. Исполнители должны включиться в процесс и стать частью меропоприятия.
— Мне как заказчику абсолютно неинтересно, кто у провайдера будет отвечать за еду. Мне важна скорость, качество и, безусловно, смыслы, которые я вкладываю в эту историю. Сейчас провайдер для любой крупной компании — это не просто человек, которого я нанимаю. Это команда, которая должна понимать философию компании и должна жить в конкретном проекте, она должна понимать, чем дышит компания, — говорит директор управления маркетинговой и коммуникацией Сибирского банка «Сбербанк Город Новосибирск» Дарья Адамович.
По данным 2ГИС, на рынке ивентов в Новосибирской области сегодня работает 553 компании.
Ранее редакция сообщала, что в индустрии развлечений Новосибирска вырос спрос на сотрудников.
Фото: freepik.com, freepik
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