Искусственный интеллект внедряется в инвент-индустрию

Тренды ивент-рынка

Событийный бизнес очень восприимчив к внешним факторам. Во время пандемии индустрия ивентов резко встала на паузу. А в 2023 году спрос на мероприятия превысил предложение. Он стал одним из самым успешных для ивент-индустрии.

Учредитель ивент-агентства «ВМЕСТЕ EVENT GROUP» Вероника Рукавишникова на круглом столе «Отраслевые тренды и клиентские запросы в событийной индустрии», который проходил в Новосибирске в рамках форума Сибирского гостеприимства «Дикоросы», обозначила основные тренды событийной индустрии.

Гибридные мероприятия (микс оффлайн и онлайн форматов). Во время пандемии все компании вынужденно перешли на онлайн-формат мероприятий. После отмены ограничений, офлайн-мероприятия возобновились, но онлайн-формат никуда не делся.

— Крупные мероприятия делового формата, корпоративного формата, сегодня нельзя представить без онлайн-форматов. Когда часть коллектива находится в одном городе, другая в другом — без прямых включений никак не обойтись. Плюс ни для кого не секрет, что многие директора, владельцы крупных бизнесов сейчас живут не в России. Онлайн дает хорошую возможность и платформу пообщаться с каждым сотрудником, — отметила она.

Нетворкинг. Он стал полноценной частью деловой программы различных форумов и деловых мероприятий.

Он стал полноценной частью деловой программы различных форумов и деловых мероприятий. Место проведения. Для привлечения аудитории, организаторы используют необычные приемы оформления площадок или проводят ивенты в местах, которые не ассоциируются с деловыми мероприятиями. Это могут быть аэродромы, станции метро, закрытые арендные площади, а также заброшенные здания или новые ЖК, которые еще не сданы в эксплуатацию.

Для привлечения аудитории, организаторы используют необычные приемы оформления площадок или проводят ивенты в местах, которые не ассоциируются с деловыми мероприятиями. Это могут быть аэродромы, станции метро, закрытые арендные площади, а также заброшенные здания или новые ЖК, которые еще не сданы в эксплуатацию. Технологичность и искусственный интеллект. В ивент-индустрии совмещаются и усложняются технологии. Практически каждый заказчик в брифе прописывает желание присутствия искусственного интеллекта.

В ивент-индустрии совмещаются и усложняются технологии. Практически каждый заказчик в брифе прописывает желание присутствия искусственного интеллекта. Нешаблонные спонсорские интеграции. Если ивенторы хотят привлечь к событию спонсоров, то недостаточно типового оффера. Востребованы события, организаторы которых предлагают интересные партнёрские интеграции и помогают спонсорам достичь их KPI.

Если ивенторы хотят привлечь к событию спонсоров, то недостаточно типового оффера. Востребованы события, организаторы которых предлагают интересные партнёрские интеграции и помогают спонсорам достичь их KPI. Коллаборации. Наблюдается коллаборация из брендов. Проекты объединяются, чтобы расти, и это выглядит как работающая стратегия.

Наблюдается коллаборация из брендов. Проекты объединяются, чтобы расти, и это выглядит как работающая стратегия. Благотворительные мероприятия, социальные проекты – must-have (необходимость—Ред.) любого крупного мероприятия, особенно если там участвует крупный игрок.

– must-have (необходимость—Ред.) любого крупного мероприятия, особенно если там участвует крупный игрок. Культурно-образовательные мероприятия — тренд на обучение, по-прежнему, актуален.

— тренд на обучение, по-прежнему, актуален. Режиссура. Соединение творчества и ответственности, психологии и политики компании.

Соединение творчества и ответственности, психологии и политики компании. Иммерсивность и погружение. Это вид мероприятия, которое погружает участников в захватывающую атмосферу (интересные локации, площадки, декор).

Ожидания заказчиков

Мероприятия играют важную роль в маркетинговой стратегии брендов. Участники круглого стола отметили, что требования к организаторам мероприятий и кейтеринговым компаниям растут.

Клиентам, использующим мероприятия в качестве инструмента для решения различных задач, помимо креатива, сегодня необходимо качество реализации проектов и понимание исполнителями философии компании. Исполнители должны включиться в процесс и стать частью меропоприятия.

— Мне как заказчику абсолютно неинтересно, кто у провайдера будет отвечать за еду. Мне важна скорость, качество и, безусловно, смыслы, которые я вкладываю в эту историю. Сейчас провайдер для любой крупной компании — это не просто человек, которого я нанимаю. Это команда, которая должна понимать философию компании и должна жить в конкретном проекте, она должна понимать, чем дышит компания, — говорит директор управления маркетинговой и коммуникацией Сибирского банка «Сбербанк Город Новосибирск» Дарья Адамович.

По данным 2ГИС, на рынке ивентов в Новосибирской области сегодня работает 553 компании.

Ранее редакция сообщала, что в индустрии развлечений Новосибирска вырос спрос на сотрудников.