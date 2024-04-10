Тоннель к четвертому мосту в Новосибирске готов на 83%

Тоннельный путепровод под железнодорожными линиями Транссиба на левом берегу, через который проходит дорога, ведущая к четвертому мосту через Обь, готов на 83%.
— Это почти 100-метровый тоннель высотой 5 метров с шестиполосным автомобильным движением, — говорится в сообщении компании «ВИС».
На данный момент «ВИС» работает над монолитными парапетами.
На въезде в тоннель устанавливается специальное парапетное ограждение. Во втором тоннеле укладывается геотекстиль и гидроизоляция, а также армируется рамповая часть тоннеля.
Стоит отметить, что паводковая ситуация в регионе не влияет на проведение работ по строительству четвертого моста.
Ранее редакция сообщала о том, что развязку около четвертого моста в Новосибирске сдадут в конце 2024 года.
Источник фото: Группа «ВИС» в Вконтакте
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