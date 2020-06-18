Академпарк запустил новую акселерационную программу А:СТАРТ

Технопарк Новосибирского Академгородка открывает прием заявок на осенний бизнес-ускоритель А:СТАРТ, который пройдет с 25 сентября по 29 октября. С учетом потенциальной возможности сохранения ряда ограничительных мер прорабатывается два варианта программы — как в удаленном, так и в очном форматах, сообщили в пресс-службе Академпарка.

К участию приглашаются начинающие предприниматели, ученые, разработчики студенты старших курсов, желающие реализовать свои бизнес-проекты в таких сферах как ИТ, приборостроение, нанотехнологии, биотехнологии и медицина.

Отмечается, что осенний А:СТАРТ будет включать два интенсивных образовательных блока. Первый блок будет посвящен методикам оценки рынка, customer development (клиентоориентированный подход к созданию бизнеса, основанный на тестировании идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях), командообразованию, расчётам экономики проектов, маркетинговым стратегиям и развитию коммуникативных навыков. Во втором блоке участники разберут все тонкости бизнес-моделирования, узнают, как начать продавать и масштабироваться, и вплотную займутся построением дорожных карт своих проектов. Между блоками предусмотрены еженедельные трекшн-митинги и консультации с экспертами. Работа над проектами будет проходить в выходные дни.

В пресс-службе рассказали, что итоговые защиты проектов перед отраслевыми экспертными жюри пройдут 29 октября. Победители будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут в качестве резидентов развивать свои стартапы при поддержке Академпарка.

— Опыт работы в условиях ограничительных мер показал, что мы безусловно готовы к проведению мероприятия на интернет-платформах. Это хорошая возможность расширить экспертную базу иногородними специалистами, а также к нам смогут присоединиться инноваторы, которые проживают не только в Новосибирске, но и других городах. Тем не менее, хотелось бы не уходить в онлайн на 100%: очный нетворкинг между участниками и экспертами на площадках Академпарка — один из ключевых факторов, который может повлиять на развитие инновационных проектов, — подчеркнул руководитель бизнес-инкубатора Академпарка, программный директор А:СТАРТ Алексей Голубев.

По его словам сейчас в Академпарке прорабатывается программа как в онлайн-формате, который уже подтвердил свою эффективность этой весной, так и готовится сценарий, при котором можно будет совмещать «удаленку» с долгожданными очными встречами».

Подать заявку на участие можно уже сейчас на сайте.

В пресс-службе отметили, что до начала основной программы любой желающий может подключиться к работе А:СТАРТ-онлайн, где даются базовые понятия о технологическом предпринимательстве, также он поможет подготовиться к питч-сессии и получить первую экспертизу проекта или идеи. Ссылка на А:СТАРТ-онлайн.

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