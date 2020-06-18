Для работы ЦКП «СКИФ» необходимо около 500 сотрудников

Сформировано предварительное штатное расписание, то есть состав и примерная численность сотрудников, которые потребуются при эксплуатации ЦКП «СКИФ», сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН. По предварительным оценкам, необходимо более 400 сотрудников, в первую очередь, физиков и специалистов инженерно-технического профиля – их подготовят в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) и Новосибирском государственном университете (НГУ). С учетом этой информации Генеральный проектировщик Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», ГК «Росатом») уже проектирует здания и сооружения ЦКП «СКИФ».

— На данный момент есть понимание, что после сдачи в эксплуатацию ЦКП «СКИФ» в Центре будут работать порядка 400-500 сотрудников, — рассказал заместитель директора, главный инженер ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Игорь Чуркин. — Центру потребуется около 150 специалистов, работающих на экспериментальных станциях СИ, и занимающихся разработкой новых, а также работающих в лабораторном корпусе; примерно 120 физиков и инженеров, связанных с эксплуатацией ускорительного комплекса Центра, и порядка 80 специалистов инженерно-технологических служб, обслуживающих ускорительный комплекс». Игорь Чуркин отметил, что по предварительным оценкам к 2028 г. внешними пользователями экспериментальных станций станут 300 специалистов – такое количество пользователей будет работать в ЦКП «СКИФ» ежедневно.

По его словам, сотрудников ЦКП «СКИФ» будут готовить в ряде организаций, в том числе на Физико-техническом факультете НГТУ НЭТИ (ФТФ НГТУ НЭТИ) и в Новосибирском государственном университете на Физическом факультете (ФФ НГУ) и Факультете естественных наук (ФЕН НГУ).

Кафедра «Электрофизические установки и ускорители» ФТФ НГТУ НЭТИ, включающая магистерские профили «Экспериментальная физика», «Радиофизические методы исследований» и бакалавриат «Ядерная физика и ядерные технологии», традиционно осуществляет подготовку специалистов для ИЯФ СО РАН. Кафедра готовит инженеров, проектировщиков, конструкторов, технологов машиностроения, энергетиков и других специалистов инженерно-технического профиля для работы в научных лабораториях, научно-конструкторском отделе, инженерных службах и на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН. «Планируется, что в НГТУ НЭТИ подготовят различных специалистов (энергетиков, конструкторов, электронщиков, метрологов и др.), которые будут принимать участие в проекте как на стадии разработки ускорительного комплекса и станций СИ, так и в период эксплуатации ЦКП «СКИФ», например, в обслуживании экспериментальных станций», – добавил Игорь Чуркин.

Активное участие в подготовке сотрудников для ЦКП «СКИФ» примет НГУ.

— Кафедры ФФ НГУ (физики ускорителей, физики элементарных частиц, физико-технической информатики, радиофизики, физических методов исследования твердого тела) готовят бакалавров, магистров, аспирантов, способных заниматься проектированием, обеспечением последующего функционирования и развития ускорительного комплекса, экспериментальных станций, — рассказал главный научный сотрудник ФИЦ «Институт катализа СО РАН», заведующий кафедрой НГУ, заместитель декана ФФ НГУ, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Цыбуля. — Задачи, связанные с хранением и анализом больших массивов экспериментальных данных, с обеспечением информационной безопасности, призваны решать выпускники факультета информационных технологий и механико-математического факультета. Новая магистерская программа «Физические методы в междисциплинарных исследованиях», реализуемая ФЕН и ФФ НГУ, ориентирована на подготовку высококвалифицированных исследователей, способных ставить и решать с использованием синхротронных методов актуальные задачи в различных научных и прикладных областях – физическое и химическое материаловедение, биология, геология, археология и другие, на современном мировом уровне.

По словам Сергея Цыбули, это не только будущие сотрудники ЦКП «СКИФ», персонал экспериментальных станций, но и те, кто, работая в различных исследовательских организациях, пополнит число внешних пользователей, ради которых и создается ЦКП «СКИФ».

ЦКП «СКИФ» на базе источника синхротронного излучения (СИ) поколения «4+» и энергией 3 ГэВ создается в рамках национального проекта «Наука» на территории наукограда Кольцово (Новосибирская область) и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». По своим расчетным пользовательским параметрам ускорительный комплекс не имеет аналогов в мире.

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН