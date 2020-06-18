О публичных градостроительных слушаниях придется на время забыть

Возможные изменения градостроительных норм, требующие, по законодательству широкого участия общественности, переносятся, на неопределенный срок при том, что конечная дата принятия решения об их назначении была определена на конец июня.

Как пояснил на заседании комиссии горсовета Новосибирска по местному самоуправлению замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов это, во-первых, связано с карантинными ограничениями, срок действия которых пока неизвестен. Во-вторых, по словам чиновника, к моменту их возможного снятия, горсовет, утверждающий дату публичных слушаний, уже может прекратить свою работу в текущем созыве, уйти на каникулы перед выборами уже следующего созыва.

— Предлагаю отодвинуть эту дату до 31 декабря 2020 года, — обратился чиновник к участвующим в заседании комиссии депутатам.

Депутаты приняли это решение и вынесли его на рассмотрение последней в этом политическом сезоне сессии горсовета шестого созыва. Она должна состояться 23 июня.