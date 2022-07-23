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Академсервис справляется с любыми проблемами!

  • 23/07/2022, 17:05
Современные персональные компьютеры привлекают широкими функциональными возможностями и длительным сроком службы. Однако даже эти безупречные устройства периодически нуждаются в ремонте. Данную услугу готова предоставить компания «Академсервис»

Здесь https://akademservice-nb.ru/remont-kompyuterov-i-noutbukov/remont-kompyuterov/ представлены наши предложения, условия сотрудничества.

Особенности программных и аппаратных поломок

Как правило, поломки компьютера случаются из-за перегрева, скачков или перегрузок сети, каких-либо механическим повреждений корпуса, попадания жидкости, засорения системы охлаждения, сбоев ОС. Мы предлагаем услуги сервисного центра по ремонту компьютеров в Екатеринбурге.

Поломки представлены двумя основными видами – программные и аппаратные. Предлагаем их внимательно рассмотреть:

  • Программные. Речь идет о сбоях операционной системы, приложений, прошивки BIOS, некорректной работе драйверов. К программным неисправностям ведут вирусы, вредоносные программы, неправильная установка каких-либо программ. Признаки программных неполадок: ошибки при загрузке системы, торможение приложений и других программ, невозможность запускать игры и прочие. Сперва следует провести диагностику, чтобы узнать точную причину неисправности.
  • Аппаратные. Причин множество, например: неверное завершение работы ОС, скачки сети, механические повреждения корпуса. Также неисправности могут появляться при износе, дефектах внутренних комплектующих. Самые распространенные признаки: отсутствует звук, нет экранного изображения, тачпад отказывается реагировать на прикосновения, устройство самостоятельно отключается/перезагружается, имеются чрезмерные шумы во время работы. Мастера Академсервис готовы починить компьютер в Екатеринбурге.

Стоимость работ в центре ремонта компьютеров «Академсервис» напрямую зависит от следующих моментов: марка и модель устройства, вид и сложность поломки, стоимость деталей, подлежащих замене. Хотим заметить, наша цена ремонтных работ вполне демократичная. Мы стараемся называть конечную стоимость уже во время первичного осмотра техники. Дополнительно для клиентов всегда предоставляются скидки, подарки. Высокое качество ремонта обеспечено, поскольку у нас работают первоклассные специалисты, располагающие современным оборудованием, оригинальными запчастями. Мы трудимся для вас 7 дней в неделю!

Фото с сайта pixabay.com

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