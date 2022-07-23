Академсервис справляется с любыми проблемами!

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Как правило, поломки компьютера случаются из-за перегрева, скачков или перегрузок сети, каких-либо механическим повреждений корпуса, попадания жидкости, засорения системы охлаждения, сбоев ОС. Мы предлагаем услуги сервисного центра по ремонту компьютеров в Екатеринбурге.
Поломки представлены двумя основными видами – программные и аппаратные. Предлагаем их внимательно рассмотреть:
Стоимость работ в центре ремонта компьютеров «Академсервис» напрямую зависит от следующих моментов: марка и модель устройства, вид и сложность поломки, стоимость деталей, подлежащих замене. Хотим заметить, наша цена ремонтных работ вполне демократичная. Мы стараемся называть конечную стоимость уже во время первичного осмотра техники. Дополнительно для клиентов всегда предоставляются скидки, подарки. Высокое качество ремонта обеспечено, поскольку у нас работают первоклассные специалисты, располагающие современным оборудованием, оригинальными запчастями. Мы трудимся для вас 7 дней в неделю!
Фото с сайта pixabay.com
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