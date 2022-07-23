«Новый Лесснер» — комфортабельный ЖК со множеством машиномест

Понимая, что северная столица занимает 4 место в рейтинге регионов с самым большим количеством машин, понимая, что комплекс возводится рядом с оживленными дорогами, застройщик предусмотрел максимальное количество машиномест в строящемся жилом комплексе. Какие паркинги обустроены на территории ЖК «Новый Лесснер», какие машиноместа предлагаются покупателям и за какую цену – узнайте из статьи.

Транспортная доступность и расположение ЖК

ЖК «Новый Лесснер» возводится в удачном, с точки зрения транспортной доступности, месте: 10 минут на машине до центра Петербурга, 10 минут до ЗСД, 250 м до набережной реки Невы, 5 минут до соседнего района через Кантемировский мост. Транспортное сообщение в микрорайоне, вблизи крупных дорожных развязок, считается хорошим (выше, чем средний показатель по городу).

Паркинги в ЖК «Новый Лесснер»

Проектом предусмотрено строительство двух многоуровневых паркинга, обустройство двух подземных. Первый многоуровневый на 420 мест построен рядом с корпусом №4. Второй на 561 место возводится между корпусами 4 и 5 второй очереди строительства. Первым подземным паркингом на 191 место уже могут пользоваться жильцы из корпусов 1, 3 и 4. Второй на 145 мест еще предстоит обустроить, под корпусом №2 второй очереди строительства. Всего в ЖК «Новый Лесснер» будет 1 317 машиномест.

Многоуровневые паркинги оформляются в стиле жилых домов – редкость на рынке первичной недвижимости. По завершении строительных работ они будут полностью остеклены. В подземный жильцы некоторых секций смогут спускаться на лифте со своего этажа, спуститься можно и через входы с улицы, со двора. Оба подземных паркинга будут отапливаемыми.

Продажа машиномест в паркингах

Застройщик предлагает купить машиноместо в одном из паркингов вместе с квартирой. Площадь машиномест различная – есть стандартные или увеличенные по площади.

Цена м/м зависит от типа паркинга, площади места и его удаленности от въезда:

в первом подземном паркинге осталось 39 м/м по цене 2-2,8 млн рублей,

во втором подземном – 120 м/м по цене 1,8-2,3 млн рублей,

в первом многоуровневом – 18 м/м продаются по цене 1,3-2 млн рублей,

во втором многоуровневом – 62 м/м по цене 1-2,8 млн рублей.

Есть возможность приобрести м/м по акции «Паркинг в рассрочку», действуют специальные ипотечные программы. Благоразумно купить место сразу, пока есть возможность выбрать подходящее по площади, цене и месторасположению внутри паркинга.

Безопасность

Автовладельцы могут не переживать за сохранность своего имущества: в паркингах в ЖК «Новый Лесснер» автомобили будут в безопасности. На въездах в паркинги установят видеокамеры, наблюдение осуществляется круглосуточно. Видео с камеры будет предоставляться жильцам по первому их требованию.