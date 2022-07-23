Ситуацию с демонтажем нестационарных объектов в период моратория рассмотрят на заседании штаба у губернатора

— У нас есть обращения с жалобами на то, что мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО) где-то игнорируется. На прошлой неделе собирали рабочую группу, где рассматривали эту ситуацию. В заседании принимали участие представители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ», печатников, — сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин.

— Посмотрим, где объекты стоят законно. Будем смотреть, где их можно сохранить. Городская администрация также идет на встречу предпринимателям с точки зрения предоставления компенсационных мест. Мы понимаем, что большая часть этих торговых объектов принадлежат предпринимателям, которые ведут там свою деятельность, — добавил Останин. — Ситуацию на площади Калинина разбираем с коллегами из мэрии. Необходимо понимать, что мораторий на демонтаж касается только тех объектов, которые стоят законно. Если нет — извините.

Он отметил, что жалобы поступают от владельцев нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на площади Калинина, проспекте Карла Маркса и площади Станиславского.

Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание уделяется НТО, продающим печатную продукцию.

— Мы поддержали эту категорию предпринимателей расширением перечня продукции, которую им разрешено продавать: сахар, масло, крупы. Это есть не во всех регионах, а на наш взгляд, далеко не всегда бизнесу нужна господдержка в виде субсидии. Иногда просто нужно дать административную возможность для расширения деятельности, — уверен чиновник.

Через две недели ситуация с мораторием на демонтаж нестационарных торговых объектов будет вынесена на рассмотрение заседания штаба при губернаторе Новосибирской области.

Напомним, массовый демонтаж киосков стал темой очередной встречи предпринимателей и представителей мэрии Новосибирска, которая прошла в начале июня. До этого киоскеры получили уведомления о том, что их НТО должны быть убраны до 3 июня. Один из предпринимателей говорил, что получил уведомление о демонтаже сразу 32 объектов, расположенных на гостевых маршрутах в Октябрьском районе.

В июле на площади Калинина снесли два киоска с печатной продукцией. Один потом вернули обратно.

Ранее ситуацию с демонтажем киосков комментировал мэр Новосибирска.