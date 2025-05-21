Акция «День удобного выбора объектов для благоустройства» проходит в Новосибирске

21 мая в Новосибирске пройдет акция «День удобного выбора объектов для благоустройства», в ходе которой местные жители смогут воспользоваться помощью в молодежных центрах и проголосовать за локацию, которую нужно благоустроить в городе в первую очередь.

— За последнее десятилетие масштабы благоустройства в Новосибирске увеличились в сорок раз. Эти достижения стали возможными, в том числе, благодаря участию города в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Мы обновили Монумент Славы, Михайловскую набережную, парки «Заельцовский» и «Затулинский», заканчиваем работы в парке «Каменка», а следующим этапом станет парк «Чемской берег». В прошлом году жители активно поддержали этот проект, как результат — выделены федеральные средства на обустройство набережной в Кировском районе. Крайне важно, чтобы в этом году как можно больше горожан приняли участие в голосовании. Приглашаем вас в пункты информирования, где наши волонтеры окажут помощь в процессе голосования, – призвал жителей Новосибирска мэр Максим Кудрявцев.

Молодежные центры Новосибирска организовали 30 пунктов для голосования за объекты, нуждающиеся в улучшении. Они будут открыты с 10 утра до 7 вечера. Для участия потребуется мобильный телефон и знание его номера. Волонтеры окажут поддержку в быстром и удобном онлайн-голосовании.

Напоминаем, что голосование на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» продлится до 12 июня. Принять участие может любой житель города, достигший 14-летнего возраста. Проект, получивший наибольшую поддержку, получит федеральное финансирование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году.

Список адресов информационных локаций для голосования: День комфортного голосования за объекты благоустройства.