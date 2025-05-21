На детских площадках Новосибирска предлагают устанавливать видеорегистраторы

Детские площадки — территория конфликта

Большинство мигрантов, приезжающих в Россию с семьями, предпочитают селиться рядом. В итоге в домах, а то и целых кварталах возникают этнические анклавы. На некоторых детских площадках около домов уже практически невозможно встретить детей славянской внешности. В результате те, кто все-таки выходит гулять, нередко сталкиваются с агрессией как со стороны детей мигрантов, так и со стороны их родителей, которые оккупируют все лавочки на площадке.

— Семилетняя дочь отказывается выходить на улицу, хотя площадка около дома неплохая и раньше она играла с удовольствием, а бабушка могла ее караулить из окошка квартиры. Говорит, что не понимает детей, которые приходят на качели и в песочницу, а они над ней смеются, — пишет в домовом чате одного из домов Новосибирска Наталья.

В Тюмени во дворе ЖК «Семья» на улице Пушкина на этой неделе дети не поделили качели. На видео с домофона, размещенном в сети, видно, что женщина, одетая в длинное платье и хиджаб, подошла к качавшейся девочке. Вначале девочку пинал ее ребенок, а она придерживала качели, а потом ногой в спину девочку пнула сама женщина.

Мама девочки написала заявление в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили начало проверки.

— После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка случившемуся, — отметили в ведомстве.

Позже в местных СМИ появился комментарий от женщины в хиджабе. Она отметила, что не мигрантка, а сибирская татарка, и полноправно живет в городе. Своим поступком женщина вовсе не гордится, но уточняет, что по-другому пострадавшая девочка не понимала.

— Мой ребенок младше на три года и ниже почти на голову. Уже не в первый раз этот «ребенок» задевает словесно мою дочь, но когда дело доходит до физической силы — терпеть становится невозможно. Но когда ты пытаешься поговорить с детьми, а они в лицо улыбаются и смеются — понимаешь, что словами до них ничего не донести, — поделилась женщина с порталом «Мега Тюмень».

С другой стороны, конфликты на детских площадках нередко инициируют и российские родители. В Краснодаре в соцсетях обсуждается конфликт в ЖК «Тургенев», где женщина в розовом спортивном костюме, защищая своего сына, напала на чужих детей, бросая их на землю. Это подтверждают записи с камеры видеонаблюдения. Родители детей в комментариях местным СМИ сообщили, что женщина даже не пыталась разобраться в конфликте и сразу накинулась на других детей. Убрать ее с площадки удалось находившимся рядом родителям. Трое детей пострадали.

В комментариях к новостям о конфликтах на детских площадках, которые происходят во многих городах России, подписчики предлагают в обязательном порядке оснащать их видеокамерами, чтобы с помощью видео контролировать происходящее и остужать горячие головы.

Не пугать, а научить

Руководитель Школы детской безопасности «Стоп-угроза Нск» Елена Бородина считает, что установка видеорегистраторов возможна, и этот вопрос поднимается давно. Однако, по ее словам, ключевой вопрос здесь: кто будет отслеживать ситуацию на площадках в онлайн-режиме, чтобы оперативно пресекать возникающие на них конфликты?

Эксперт уверена, что пока более оптимальным вариантом является покупка для ребенка брелока безопасности.

— Это карманная сигнализация, которая продается на маркетплейсах, и ребенок может положить ее в карман. Главное — убедить его не баловаться, так как у нее довольно громкий сигнал. В случае опасности ребенок может оперативно обратить внимание взрослых или вызвать родителей из дома. Кроме того, сигнал отпугивает бродячих собак, — пояснила Елена Бородина Infopro54.

Кроме того, собеседница уверена, что детей нужно учить правилам поведения в конфликтных ситуациях, а не пугать «ужасами, поджидающими их на улице». Есть ряд четких правил, которые позволят обезопасить ребенка:

Посторонний взрослый не должен разговаривать с чужим ребенком более пяти секунд. Он не должен вести воспитательных бесед с чужим ребенком.

— В случае неправильного или общественно-опасного поведения чужого ребенка взрослый может сделать ему корректное замечание с целью предотвратить нежелательное развитие событий. А уже длительные воспитательные беседы и коррекция поведения остаются на ответственности законного представителя данного ребенка, с которым чужой взрослый должен попытаться связаться, если ситуация того требует, — говорит эксперт.

Если взрослый начинает воспитывать, то по отношению к нему ребенку нужно держать безопасную дистанцию, уходить в сторону. Это особенно актуально, если взрослый находится на взводе. Нужно уходить в безопасное место, звонить родителям.

Не нужно грубить взрослым, так как это может спровоцировать их на агрессию. Это особенно актуально для подростков.

Не стесняться кричать на улице, звать на помощь, привлекая внимание окружающих, если возникают экстремальные ситуации.

В неблагополучных районах важно выбирать наиболее безопасные места для прогулок и подходящую компанию ровесников.

Не нужно настраивать детей против других людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания, так как это закладывает почву для конфликта в будущем.

— Я провела около тысячи тренингов и с сожалением могу констатировать, что у многих детей привита установка «взрослого нельзя перебивать». Ребенок будет стоять и из вежливости выслушивать то, что говорит взрослый. Если взрослый говорит на повышенных тонах, то он чаще всего автоматически воспринимается детьми как справедливый. Детей нужно учить определять адекватность собеседника, учить уходить при возникновении конфликта, наблюдать и действовать на опережение. Это позволит снизить уровень тревожности ребенка, помочь ему стать более уверенным в своих силах, — подчеркивает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что семья восьмилетней школьницы требует 500 тысяч за падение с качелей в Новосибирске.