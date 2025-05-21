В апреле мировой авторынок вырос на 6%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по всему миру в апреле 2025 года выросли на 6% по сравнению с прошлым годом и достигли 7 324 712 единиц. За первые четыре месяца 2025 года объем мирового авторынка составил 29 243 912 машин, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные приводит Just Auto, ссылаясь на исследование консалтинговой компании GlobalData.

Китай сохранил лидерство по продажам автомобилей в середине весны, реализовав 2 055 153 машины. Это на 12% больше, чем в апреле 2024 года. В США продажи выросли до 1 473 995 автомобилей, на 11,3% превысив показатель прошлого года. В Западной Европе авторынки в апреле сократились на 2,2%, достигнув 1 085 892 единиц.

Продажи автомобилей в Восточной Европе в апреле снизились на 1,3%, достигнув 367 605 единиц. В Южной Америке дилеры за месяц продали 248 039 машин, что на 3,6% больше, чем в апреле прошлого года.

Среди крупнейших мировых авторынков выделяются Япония, Южная Корея и Канада. В Японии продажи выросли на 10,5% до 339 790 автомобилей. В Южной Корее — на 6,9% до 148 332 машин. В Канаде прирост составил 7,8%, достигнув 178 787 автомобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд. Однако завоз машин с пробегом растет более быстрыми темпами.