«Не поворачивайтесь спиной..»: Кинолог объяснил, что делать при встрече со стаей бездомных собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что риск возникновения конфликта при встрече со стаей бездомных собак можно снизить, если пройти мимо, не обращая на них внимания. При этом очень важно оставаться спокойными и не показать своре, что вы ее боитесь.

Специалист пояснил, что традиционно бездомные собаки нападают, когда человек, сам того не зная, нарушает границы территории, которую они считают своей. Если вам не повезло оказаться именно в такой ситуации, Владимир Голубев советует остановиться спиной к чему-то непроходимому для стаи. Ни в коем случае нельзя пытаться убежать от них и, уж тем более, проявлять агрессию.

Необходимо дождаться момента, когда собаки утратят к вам интерес, тогда можно, не торопясь, начать отходить в сторону, избегая резких движений, громких звуков и поворотов спины к стае. Передвигаться таким образом следует до тех пор, пока вы покинете их территорию, добавил кинолог.

Укус бездомной собаки, если не смертелен, то опасен возможностью заразиться бешенством. Если вас укусила собака на улице, немедленно обратитесь в больницу. Даже если это была собака с биркой в ухе, далеко не факт, что она была вакцинирована.

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