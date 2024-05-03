Активы сибирских коллекторов за год выросли на 40% — до 18,5 млрд рублей

Совокупные активы 45 профессиональных коллекторских организаций (ПКО) Сибирского федерального округа по итогам 2023 года увеличились на 40% (+5,29 млрд рублей), превысив 18,5 млрд рублей. Об этом сообщило коллекторское агентстве «Долговой Консультант» после анализа открытой бухгалтерской отчетности компаний по РСБУ. Речь идет о компаниях, включенных в реестр ФССП РФ и зарегистрированных в регионах Сибири.

Выручка сибирских игроков рынка взыскания составила 10,4 млрд (+162% или +6,46 млрд), чистая прибыль — 4,2 млрд (+22% или +748 млн). Темпы прироста выручки по сравнению с 2022 годом выросли в 2,2 раза.

Традиционным лидером по совокупным активам являются коллекторские агентства, зарегистрированные в Новосибирской области (24 компании), — +68%, до 8 млрд рублей

Самыми прибыльными по итогам 2023 года стали организации из Иркутской области (5 компаний) — 2,2 млрд рублей (-3%), констатировали аналитики агентства.

«Долговой консультант» также сформировал рейтинг коллекторских агентств Сибирского федерального округа (СФО) по размеру активов:

Первое место по итогам 2023 года по размеру активов заняла иркутская компания ООО «ПКО Траст» — 5,2 млрд рублей, рост за год — 45%.

На втором месте — новосибирское ООО ПКО «Право онлайн» — 3,9 млрд, рост на 52%

Третье — у иркутской ООО «ПКО Управляющая компания Траст» —1,7 млрд, рост — 31%.

Согласно данным рейтинга, по динамике роста активов в лидерах — ООО ПКО «Защита Онлайн» — 1093%, до 1,35 млрд рублей. На втором месте — ООО ПКО «Интел коллект» — 263%, до 695,5 млн рублей.

— В Сибирском федеральном округе рынок взыскания ежегодно показывает стабильный прирост, — говорит Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Для сравнения: в Южном федеральном округе количество ПКО сопоставимо с СФО (40 против 45), но в ЮФО коллекторские организации показали менее значительные результаты. Отмечу, что регион регистрации компании не означает, что она работает с долгами исключительно данного региона.

Ранее редакция сообщала о том, что робот-коллектор вытесняет человека с рынка взыскания долгов в Новосибирске.