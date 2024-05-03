460 пожаров за неделю произошло в Новосибирской области

С 25 апреля по 1 мая в Новосибирской области произошло 460 пожаров. К сожалению, в результате этих пожаров погиб один человек, а шесть человек получили травмы.

— В двух районах области кратно увеличилось количество возгораний. В 91% случаев неосторожное обращение с огнем привело к пожарам, — говорится в сообщении МЧС по региону.

Из-за сухой травы произошло 334 случая возгорания. Остальные пожары были вызваны нарушением правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования. Например, 29 апреля в селе Гжатск Куйбышевского района из-за неисправного чайника на пожаре погиб мужчина.

Чаще всего пожарные выезжали на вызовы в различные районы региона. В Новосибирском и Мошковском районах количество пожаров увеличилось на 26% и 48% соответственно. Кроме того, в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Тогучинском и Болотнинском районах также было зафиксировано больше пожаров, чем на прошлой неделе.

Напоминаем, что с 15 апреля в Новосибирской области действует особый противопожарный режим.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура начала проверку из-за пожара на складе в Новосибирске.