Замглавы Краснообска арестовали в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения заместителю главы поселка Краснообск Евгению Коржову. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 150 тысяч рублей от предпринимателя.

— Коржов взят под стражу до 2 июля 2024 года, — сообщили в Центральном районном суде.

О задержании заместителя главы Краснообска стало известно сегодня, 3 мая. Как отметили в СК региона, Евгений Коржов потребовал от подчиненных заключить прямые договоры с предпринимателями в обход закона о госзакупках. Речь шла об изготовлении декоративных изделий и их установке на территории поселка.

Оперативники ФСБ взяли чиновника с поличным во время получения 150 тысяч от одного из новосибирских бизнесменов.