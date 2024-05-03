Замглавы Краснообска арестовали в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения заместителю главы поселка Краснообск Евгению Коржову. Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 150 тысяч рублей от предпринимателя.
— Коржов взят под стражу до 2 июля 2024 года, — сообщили в Центральном районном суде.
О задержании заместителя главы Краснообска стало известно сегодня, 3 мая. Как отметили в СК региона, Евгений Коржов потребовал от подчиненных заключить прямые договоры с предпринимателями в обход закона о госзакупках. Речь шла об изготовлении декоративных изделий и их установке на территории поселка.
Оперативники ФСБ взяли чиновника с поличным во время получения 150 тысяч от одного из новосибирских бизнесменов.
Фото: Управление Судебного департамента в НСО, видео: УФСБ по НСО
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