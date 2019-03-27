Актуализированный генплан Новосибирска будет готов к концу года

Он напомнил, что в бюджете города на актуализацию заложено 38 млн рублей — в 4 раза меньше, чем выставил ОАО «Гипрогор», когда мэрия собирала конкурсные предложения для проведения торгов. В связи с дефицитом бюджетных средств город решил провести работу собственными силами в рамках муниципального задания.

По словам Тимонова, генплан города детально проработан в разрезе 75 районов — каждый участок выполнен на топооснове с масштабом 500, с учетом всех подземных коммуникаций. Детальные цифровые модели увязывают все тематические слои. В перспективе запланирована проработка районов в 3D-модели, чтобы горожане могли более четко понимать перспективы развития территории. Например, в таком формате сейчас представлен проект, запланированный к реализации на площадке бывшего аэропорта Северный.

— В предыдущем генплане мы планировали убрать вредные производства и санитарные зоны за черту города. Много примеров, когда промышленность была вынесена из центра города на периферию, — пояснил Тимонов. — В то же время на прошлой неделе мы встречались с руководителями новосибирских предприятий. У нас был серьезный вопрос о реновации промышленной территории. Все отдают себе отчет в том, что промышленная индустрия — градообразующий фактор и без его учета строительство жилья нецелесообразно.

К приоритетным точкам роста, уже учтенным в актуализируемом генплане, Виктор Тимонов отнес расселение ветхого и аварийного жилья на территории Новосибирска, в том числе ликвидацию частного сектора и садоводческих обществ в центре города и рекреационных зонах.

— С одной стороны, в связи с ростом налоговой базы на землю на территории Новосибирска, садоводчество станет неэффективным, и люди с большей охотой будут переселяться за черту города. С другой, постепенно уходит поколение, которые любило копаться в грядках. Молодежь предпочитает жить в комфортных условиях, — поясняет главный архитектор Новосибирска. — Через поколение в центре города освободятся самые ликвидные площадки — мы будем сносить пятиэтажные дома. Это эволюционный путь, по которому идет большинство мегаполисов, и Новосибирск в этом плане не исключение.

В ближайшей перспективе точками роста города в части комплексной застройки будет окраина. В то же время Тимонов заявил, что вряд ли застройщики будут «гнать объем», как это было в прошлые годы.