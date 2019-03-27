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Актуализированный генплан Новосибирска будет готов к концу года

В первом квартале 2020-го мэрия планирует направить документы на госэкспертизу.
  • 27/03/2019, 13:05
Автор: Юлия Данилова
Актуализированный генплан Новосибирска будет готов к концу года
В перспективе запланирована проработка районов Новосибирска в 3D-модели, чтобы горожане могли более четко понимать перспективы развития территории.

— Мы планировали закончить работу по актуализации генерального плана Новосибирска к середине 2020 года. Однако нас торопят, поэтому в конце текущего года мы проведем публичные слушания документа, получим замечания, внесем их и представим на рассмотрение горсовету. В первом квартале 2020-го планируем сдать их на экспертизу, — рассказал на Международном форуме «Геострой – 2019» главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов.

Он напомнил, что в бюджете города на актуализацию заложено 38 млн рублей — в 4 раза меньше, чем выставил ОАО «Гипрогор», когда мэрия собирала конкурсные предложения для проведения торгов. В связи с дефицитом бюджетных средств город решил провести работу собственными силами в рамках муниципального задания.

По словам Тимонова, генплан города детально проработан в разрезе 75 районов — каждый участок выполнен на топооснове с масштабом 500, с учетом всех подземных коммуникаций. Детальные цифровые модели увязывают все тематические слои. В перспективе запланирована проработка районов в 3D-модели, чтобы горожане могли более четко понимать перспективы развития территории. Например, в таком формате сейчас представлен проект, запланированный к реализации на площадке бывшего аэропорта Северный.

Актуализированный генплан Новосибирска будет готов к концу года

— В предыдущем генплане мы планировали убрать вредные производства и санитарные зоны за черту города. Много примеров, когда промышленность была вынесена из центра города на периферию, — пояснил Тимонов. — В то же время на прошлой неделе мы встречались с руководителями новосибирских предприятий. У нас был серьезный вопрос о реновации промышленной территории. Все отдают себе отчет в том, что промышленная индустрия — градообразующий фактор и без его учета строительство жилья нецелесообразно.

К приоритетным точкам роста, уже учтенным в актуализируемом генплане, Виктор Тимонов отнес расселение ветхого и аварийного жилья на территории Новосибирска, в том числе ликвидацию частного сектора и садоводческих обществ в центре города и рекреационных зонах.

— С одной стороны, в связи с ростом налоговой базы на землю на территории Новосибирска, садоводчество станет неэффективным, и люди с большей охотой будут переселяться за черту города. С другой, постепенно уходит поколение, которые любило копаться в грядках. Молодежь предпочитает жить в комфортных условиях, — поясняет главный архитектор Новосибирска. — Через поколение в центре города освободятся самые ликвидные площадки — мы будем сносить пятиэтажные дома. Это эволюционный путь, по которому идет большинство мегаполисов, и Новосибирск в этом плане не исключение.

В ближайшей перспективе точками роста города в части комплексной застройки будет окраина. В то же время Тимонов заявил, что вряд ли застройщики будут «гнать объем», как это было в прошлые годы.

— В силу объективных причин: обманутые дольщики, изменение законодательства и т.д. — в этом году 2/3 застройщиков уйдут с рынка. Оставшиеся к строительству будут подходить с другими мерками. Они не гонят объем, а больше внимания обращают на качество, — пояснил чиновник.

Актуализированный генплан Новосибирска будет готов к концу года

В генплане также будет предусмотрено развитие социальных и инфраструктурных объектов города на территориях, примыкающих к активно растущим коттеджным поселкам, расположенным на территории агломерации.

— Малоэтажная застройка в пригороде сейчас развивается очень бурно, при этом люди возят детей в школы, детские сады, поликлиники в город, а имеющаяся инфраструктура на это не была рассчитана, — говорит Тимонов.

Он также не исключил, что Новосибирск может прирасти новыми территориями. В частности, в состав города может войти Краснообск в рамках реализации программы «Академгородок 2.0».

Фото: баз- Gensa Gensa, остальные-автора

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