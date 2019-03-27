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В гендерные праздники женщин в Новосибирске поздравляли чаще мужчин

  • 27/03/2019, 13:22
Tele2 сравнил активность своих абонентов 8 Марта и 23 февраля.

В гендерные праздники женщин в Новосибирске поздравляли чаще мужчин В Международный женский день абоненты Tele2 совершили и приняли на 10% больше звонков, чем 23 февраля, а средняя продолжительность одного разговора 8 марта была на 13% больше.

Женщины традиционно оказались словоохотливее мужчин, причем как 8 марта, так и 23 февраля. Длительность всех входящих вызовов у женщин в их праздник оказалась на 46% больше, чем у мужчин. В среднем каждое поздравление длилось 7,5 минут.

Высокую активность в Международный женский день Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Так, 8 марта женщины отправили в три раза больше SMS-сообщений, чем мужчины в этот же день. Оператор связывает это с тем, что прекрасной половине чаще приходилось отвечать на поздравления в свой адрес.

В связи с растущей популярностью соцсетей и мессенджеров Tele2 также сравнила интернет-трафик 23 февраля и в Международный женский день. Женщины немного активнее мужчин пользовались мобильным интернетом: около 52% трафика передачи данных в оба дня приходилось на SIM-карты прекрасной половины Новосибирска. При этом праздники заметно не повлияли на это соотношение.

Кроме того, Tele2 проанализировала, какие смартфоны были впервые зарегистрированы в сети оператора в каждый из праздников мужчинами и женщинами. По статистике, у мужчин 23 февраля и у женщин восьмого марта появилось почти равное количество новых смартфонов. Мужчины в свой праздник чаще начинали использовать смартфоны Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Prime, Samsung Galaxy J1, Honor 7A Pro, Samsung Galaxy J4. Женщины 8 марта чаще всего вставляли свою SIM-карту Tele2 в смартфоны Honor 7A, Honor 8X, Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy J4 и Xiaomi Redmi 6A.

Фото пресс-служба компании

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