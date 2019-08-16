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Актуальная формула: «Быстро и качественно»

Ключевым критерием строительства жилья становятся сроки сдачи объекта и его качество.
  • 16/08/2019, 14:35
Юлия Данилова
ГК Расцветай, новостройки
В целом, в Новосибирске быстрыми темпами строятся не больше 30% объектов.

Ключевым критерием строительства жилья становятся сроки сдачи объекта и его качество.

Требования к застройщикам становятся все более жесткими. В результате единицы компаний сегодня могут строить на свои средства, не привлекая банковские кредиты и деньги дольщиков, то есть работать по формуле «быстро и качественно», понимая, что эти два критерия обеспечивают рост его привлекательности в глазах покупателей. Особенно это актуально для жилья класса «комфорт+».

Скорость

— Иногда бывает, что застройщик сосредотачивает все силы на одном объекте и позиционирует этот дом как образцовый. Более показательно, когда все объекты компании строятся ровными темпами: одинаково быстро и без простоев. В таком ритме работают ГК «КПД-Газстрой», СК «Вира-Строй», ГК «Расцветай», — поясняет аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — В целом, в Новосибирске быстрыми темпами строятся не больше 30% объектов. Некоторым компаниям удается сдавать дома даже раньше срока.

Как поясняют в ГК «Расцветай», в жилых комплексах компании в месяц возводятся минимум 4 этажа монолитных железобетонных конструкций.

Стройплощадка ЖК «Расцветай на Маркса»

— Строительство жилого комплекса «Расцветай на Маркса» началось в сентябре 2018 года. Мы приступили к разработке грунта котлована, устройству шпунтового ограждения по периметру котлована, буронабивных свай фундамента, а в марте 2019-го стали возводить каркас жилого дома и парковки. Сейчас уже построено 13 этажей 25-этажного дома, а также 3 подземных этажа, 2 из которых занимает паркинг общей площадью 2992 кв. м, что по метражу и трудозатратам ориентировочно равно возведению 3,5 этажей. За 6 месяцев в общей сложности в ЖК «Расцветай на Маркса» были построены почти 20 этажей. По ЖК «Расцветай на Гоголя» результаты не менее впечатляющие. 16 августа 2018 года открыты продажи квартир в этом жилом комплексе. Сейчас полностью возведен 24-этажный монолитный железобетонный каркас дома № 1, 18 этажей — дома №2, а в доме №3 ведутся работы по возведению второго этажа, — пояснили в компании.

Качество

И застройщики, и эксперты отмечают, что в условиях снижения платежеспособности населения и пока еще роста предложения на рынке жилья, покупатели все более придирчиво относятся к качеству квартир.

— Есть некоторые вещи, которые вы не замените потом, к примеру, если вам не нравится внутренняя отделка, то при помощи определенных денег и трудозатрат вы можете это все исправить. НО, если объект построен из некачественного кирпича, у него потолки 2,5 м, то вы ничего не сделаете — это на всю жизнь, поэтому очень важно смотреть, как застройщик относится к этому вопросу: не экономит ли он на материалах, — рассказывает Сергей Николаев.

Стеновые материалы в общей себестоимости строительства составляют около 6%. Если застройщик следит за своей репутацией, то он понимает, что, сэкономив 2-3% на стеновых материалах, он потеряет 10% в цене и обрекает своих покупателей на постоянный дискомфорт, поэтому серьезные компании не экономят на материалах, особенно те, которые работают в сегменте «комфорт+».

Многие покупатели на этапе заключения договора о покупке действительно детально вникают в технологии строительства выбранного объекта, изучают материалы, используемые компанией. Благо, что информации для анализа в интернете сейчас достаточно.

— При строительстве объектов мы используем облицовочный кирпич, который применяется при возведении домов бизнес-класса. Он имеет ряд преимуществ: морозоустойчив, имеет низкое водопоглощение, устойчив к внешним разрушающим факторам и эстетичен. Использование этого изделия — помимо защиты здания и внешней красоты — позволяет сохранять высокую теплоизоляцию дома. Ведь, как известно, кирпич — наилучший материал, чтобы удержать тепло в доме зимой и прохладу летом. Также для теплотехнического баланса дома в жилых объектах ГК «Расцветай» запроектирована трехслойная система кладки стен с внутренним слоем утеплителя, актуальной для сибирского климата, — поясняют в пресс-службе компании.

Ответственность

Статистика продаж показывает, что у покупателей заметно растет спрос на экологичность, эргономику и экономическую целесообразность использования строительных материалов и технологий строительства в сибирских условиях.

— Очень плохо, когда застройщик использует материалы, которые по долговечности отличаются от самой несущей конструкции. Важно, чтобы застройщик использовал качественные материалы: основные несущие конструкции, хорошие окна — это залог комфорта будущих жителей, — отмечает Сергей Николаев. — Дома, построенные из некачественных материалов, будут быстро терять в цене, такую квартиру тяжело продать. У нас в Новосибирске есть примеры, когда стоящие рядом дома очень разнятся в цене. Начинаешь выяснять почему — застройщик где-то сэкономил на фундаменте, материалах и т.д. Вот и получает в результате соответствующий эффект для своего бизнеса.

Для обеспечения комфортного проживания в современных ЖК застройщики все активнее используют новые технологии и разработки. Серьезные изменения произошли в системах отопления. К примеру, современный блочный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) имеет высокие потребительские свойства: надежность, эстетичный вид, сокращение срока монтажа, гарантированное качество. В новых домах на этажах устанавливаются распределительные коллекторы, в квартирах — трубы горизонтальной разводки из сшитого полиэтилена и приборы отопления от ведущих европейских производителей с встроенной термодинамикой.

Как отмечают эксперты и сами участники рынка, реформа строительной отрасли, которая сейчас идет в РФ, только усилит акцент на требованиях покупателя к качеству новостроек и скорости их возведения. Для тех застройщиков, кто хочет работать и увеличивать свою долю на рынке, важно следовать этому тренду.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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