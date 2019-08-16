Робот видит все

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) в летнем ремонтном сезоне-2019 впервые задействовала уникального робота. Эта система дает энергетикам возможность предугадать слабые места теплосетей. Впрочем, в буквально-физическом смысле о предугадывании речи не идет — установка СМК-24, разработанная санкт-петербургской компанией ООО «Диаконт», оперирует сугубо точными, исчислимыми понятиями — данными магнитоскопии. Суть ее работы — технология роботизированной электромагнитной диагностики, позволяющая определять техническое состояние подземных трубопроводов, не имеющих доступов снаружи.

Робот, движущийся на гусеничном ходу и управляемый джойстиком через кабель, анализирует магнитное поле внутри трубы. Выявляется как язвенная коррозия, так и площадная коррозия с внутренней и наружной сторон трубы.

— Робот «видит» коррозионные повреждения даже под слоем отложений до 15 мм толщиной, — с удовлетворением отмечает Валерий Монастырев, директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в СГК). — В том числе сквозные дефекты — свищи, которые как бы запломбированы наслоениями отложений, но могут «выстрелить» в любой момент.

Формат общения робота с оператором — визуализированная на мониторе магнитограмма. В бездефектной зоне магнитное поле минимально, синий цвет — визуализация бездефектной зоны. Отклонения от синего — дефекты. Красные зоны — критические дефекты, нуждающиеся в срочном устранении, желтые зоны — дефекты, которые могут подождать от 1 до 3 лет. Остальные зоны — для мониторинга наблюдения. Снимается та же картина деформаций. Это позволяет дать точную картину повреждений без вскрытия участка и выстроить долгосрочную (на 2-3 года) логистику ремонта. Робот запускается через теплофикационные камеры (колодцы) — сквозь небольшое прорезное окно.

— Перед запуском робота в трубопровод водный теплоноситель нужно слить, но остаточный слой воды тоже проблемой не является, — поясняет Вадим Аржанов, руководитель департамента внутритрубной диагностики компании «Диаконт». — Робот рассчитан на основной диапазон магистральных трубопроводов — на диаметры от 500 до 1200 мм. Скорость прохода — до 80 метров в час, он достаточно маневрен и устойчив, может поворачивать в отводах.

Санкт-петербургская компания «Диаконт» специализируется на создании оборудования и технологий для эксплуатации опасных производственных объектов, к которым относятся в том числе и трубопроводы тепловых сетей. Впрочем, сфера дебюта и первого признания СМК-24 — газовая отрасль.

— Мы начали разрабатывать робота в 2010 году для газопроводов, — вспоминает Вадим Аржанов. — Получили премию от «Газпрома» и премию правительства в области науки и техники, буквально в тот же год. А для тепловых сетей этот концепт адаптирован в 2015-м. Метод запатентован и аналогов в мире не имеет. В России мы используем эту технику на теплосетях уже более чем в 10 городах. Не будет преувеличением сказать, что наш Санкт-Петербург — родина внутритрубной диагностики — со своего города мы и начали. Потом заинтересовались Екатеринбург, Тюмень. В 2017-2018 годах работали в 5 городах, сейчас — в 10 и более. Этим летом помимо Новосибирска работаем в Иркутске, Кургане, Самаре. На очереди — Казань и Дзержинск. В основном это крупные, инновационно-активные города. Сейчас на тепловых сетях страны работает 3 таких комплекса, график их работы плотно расписан на год, парк их мы планируем расширять. У «Газпрома» на газопроводах таких аппаратных комплексов уже 15.

Впрочем, как отметил Вадим Аржанов, пока это несерийное производство, масштабная капитализация изобретения — тема в фазе детализации:

— Многие интересуются, спрашивают о продаже разработки для промышленного тиражирования. Мы над этим думаем. Сейчас уже готова система нового поколения — в мае прошли ее приемные испытания. У новой версии улучшены характеристики — в 2 раза повышена производительность, усилена чувствительность к коррозионным дефектам. На следующий год планируется масштабная модернизация уже работающих систем. А сейчас новинка в фазе утверждения — это необходимо в контексте государственного закона № 116 для всей техники, работающей на опасных объектах.

В арсенале СГК уже есть импортный колесный робот-трубоход, но его поколенческий разрыв с петербургским собратом огромен: изготовлен он 10 лет назад и действует только в режиме оптического мониторинга — то есть в буквальном смысле ездит по трубам и глядит на стенки.

— СГК планирует приобрести такую установку в собственность, — сказал Валерий Монастырев. — Главное — убедить инвестиционный комитет компании в необходимости этих вложений.

Антон Баев, директор по теплосетям ООО СГК, солидарен с коллегой в планах на робота:

— Такая машина стала бы отличным приобретением. Если все получится, планируем использовать робота и в других городах присутствия СГК. Сейчас у нас 15 городов присутствия. Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Хакасия, Тува и Кузбасс. Словом, работы роботу нашлось много!

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