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Робот видит все

Инновационные разработки проникают в сети.
  • 16/08/2019, 14:01
Автор: Игорь Смольников
Робот видит все
Новые технологии позволяют выстроить долгосрочную (на 2-3 года) логистику ремонта

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) в летнем ремонтном сезоне-2019 впервые задействовала уникального робота. Эта система дает энергетикам возможность предугадать слабые места теплосетей. Впрочем, в буквально-физическом смысле о предугадывании речи не идет  установка СМК-24, разработанная санкт-петербургской компанией ООО «Диаконт», оперирует сугубо точными, исчислимыми понятиями  данными магнитоскопии. Суть ее работы  технология роботизированной электромагнитной диагностики, позволяющая определять техническое состояние подземных трубопроводов, не имеющих доступов снаружи.

Робот, движущийся на гусеничном ходу и управляемый джойстиком через кабель, анализирует магнитное поле внутри трубы. Выявляется как язвенная коррозия, так и площадная коррозия с внутренней и наружной сторон трубы.

 Робот «видит» коррозионные повреждения даже под слоем отложений до 15 мм толщиной,  с удовлетворением  отмечает Валерий Монастырев, директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в СГК). — В том числе сквозные дефекты  свищи, которые как бы запломбированы наслоениями отложений, но могут «выстрелить»  в любой момент.

Формат общения робота с оператором  визуализированная на мониторе магнитограмма. В бездефектной зоне магнитное поле минимально, синий цвет  визуализация бездефектной зоны. Отклонения от синего — дефекты. Красные зоны — критические дефекты, нуждающиеся в срочном устранении, желтые зоны — дефекты, которые могут подождать от 1 до 3 лет. Остальные зоны — для мониторинга наблюдения. Снимается та же картина деформаций. Это позволяет дать точную картину повреждений без вскрытия участка и выстроить долгосрочную (на 2-3 года) логистику ремонта. Робот запускается через теплофикационные камеры (колодцы) — сквозь небольшое прорезное окно.

 Перед запуском робота в трубопровод водный теплоноситель нужно слить, но остаточный слой воды тоже проблемой не является, — поясняет Вадим  Аржанов, руководитель департамента внутритрубной диагностики компании «Диаконт».  Робот рассчитан на основной диапазон магистральных трубопроводов  на диаметры от 500 до 1200 мм. Скорость прохода  до 80 метров в час, он достаточно маневрен и устойчив, может поворачивать в отводах.

Санкт-петербургская компания «Диаконт» специализируется на создании оборудования и технологий для эксплуатации опасных производственных объектов, к которым относятся в том числе и трубопроводы тепловых сетей. Впрочем, сфера дебюта и первого признания СМК-24  газовая отрасль.

 Мы начали разрабатывать робота в 2010 году для газопроводов,  вспоминает Вадим Аржанов.   Получили премию от «Газпрома» и премию правительства в области науки и техники, буквально в тот же год. А для тепловых сетей этот концепт адаптирован в 2015-м. Метод запатентован и аналогов в мире не имеет. В России мы используем эту технику на теплосетях уже более чем в 10 городах. Не будет преувеличением сказать, что наш Санкт-Петербург  родина внутритрубной диагностики  со своего города мы и начали. Потом заинтересовались Екатеринбург, Тюмень. В 2017-2018 годах работали в 5 городах, сейчас  в 10 и более. Этим летом помимо Новосибирска работаем в Иркутске, Кургане, Самаре. На очереди  Казань и Дзержинск. В основном это крупные, инновационно-активные города. Сейчас на тепловых сетях страны работает 3 таких комплекса, график их работы плотно расписан на год, парк их мы планируем расширять. У «Газпрома» на газопроводах таких аппаратных комплексов уже 15.

Впрочем, как отметил Вадим Аржанов, пока это несерийное производство, масштабная капитализация изобретения  тема в фазе детализации:

 Многие интересуются, спрашивают о продаже разработки для промышленного тиражирования. Мы над этим думаем. Сейчас уже готова система нового поколения — в мае прошли ее приемные испытания. У новой версии улучшены характеристики   в 2 раза повышена производительность, усилена чувствительность к коррозионным дефектам. На следующий год планируется масштабная модернизация уже работающих систем. А сейчас новинка в фазе утверждения  это необходимо в контексте государственного закона № 116 для всей техники, работающей на опасных объектах.

В арсенале СГК уже есть импортный колесный робот-трубоход, но его поколенческий  разрыв с петербургским собратом огромен: изготовлен он 10 лет назад и действует только в режиме оптического мониторинга — то есть в буквальном смысле ездит по трубам и глядит на стенки.

 СГК планирует приобрести такую установку в собственность,  сказал Валерий Монастырев.  Главное  убедить инвестиционный комитет компании в необходимости этих вложений.

Антон Баев, директор по теплосетям ООО СГК, солидарен с коллегой в планах на робота:

 Такая машина стала бы отличным приобретением. Если все получится, планируем использовать робота и в других городах присутствия СГК. Сейчас у нас 15 городов присутствия. Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Хакасия, Тува и Кузбасс. Словом, работы роботу нашлось много!

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