Судьбу инфоцыгана из Томска решит новосибирский суд

Житель Томска открыл в Новосибирске образовательную фирму, которая под видом консультационных услуг обучала желающих биржевым тонкостям. Стоимость курса составляла 50 тысяч рублей. МВД подсчитали, что предприниматель заработал порядка 9,5 млн рублей.

— Следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». В период с марта 2021 года по август 2022 года 26-летний житель Томска, являясь учредителем и директором коммерческой фирмы организовал незаконную предпринимательскую деятельность в сфере образования, не имея установленной законом лицензии на ее осуществление. Руководитель фирмы привлек работников, арендовал 3 помещения под офис в Железнодорожном районе Новосибирска, а также приобрел компьютерное оборудование, необходимое для оказания образовательных услуг посредством видеообщения в сети Интернет. Обвиняемый самостоятельно в нарушение порядка, установленного законодательством, разработал программы обучения, состоящие из тем в области торговли на финансовом (биржевом) рынке, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

И вот однажды в офис предпринимателя нагрянули оперативники. В ходе следственных действий изъяты ежедневники, банковские карты, большое количество телефонов, ноутбуков, моноблоков, системных блоков. Наложен арест на имущество организации на общую сумму около 317 тысяч рублей.