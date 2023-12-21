19 января Акула впервые выступит в «Руки ВВерх! Бар» в Новосибирске!
Билет на концерт — отличный вариант для новогоднего подарка. Ведь окунуться в атмосферу юности, подпевая любимому исполнителю — бесценно!
До и после концерта гостей ждёт большая, праздничная дискотека 90-х с ведущим и интерактивами с залом, а также розыгрышем ностальгических подарков!
Бронь столов: +7 (383) 383 60 37
Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 37
18+
Реклама. Рекламодатель ООО «РВБ НСК»
Фото предоставлено рекламодателем
Рубрики :
Регионы:
Теги :