19 января Акула впервые выступит в «Руки ВВерх! Бар» в Новосибирске!

Билет на концерт — отличный вариант для новогоднего подарка. Ведь окунуться в атмосферу юности, подпевая любимому исполнителю — бесценно!

До и после концерта гостей ждёт большая, праздничная дискотека 90-х с ведущим и интерактивами с залом, а также розыгрышем ностальгических подарков!

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Бронь столов: +7 (383) 383 60 37

Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 37

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