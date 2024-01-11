Смертность ежегодно сокращается в Новосибирской области

Количество смертей среди жителей Новосибирской области ежегодно сокращается. Об этом сообщает Управления ЗАГС по Новосибирской области.

— В течение 2023 года умер 35 591 новосибирцев. В 2022 скончалось 38 389 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторые месяцы смертность значительно превышала рождаемость. Таким месяцев, например, является декабрь прошлого года. Тогда родилось 2 044 ребенка, однако умерло 3 274 новосибирца.

Напомним, что в 2023 году несколько 14-летних девочек стали мамами в Новосибирской области. Во многих случаях дети рождались у 31-летних женщин. За ними идут 30-летние мамы.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны редкие имена новорожденных детей в Новосибирске.