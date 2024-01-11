Режим повышенной готовности объявили после аварии на ТЭЦ в Новосибирске

Городские службы Новосибирска переведены в режим «Повышенная готовность» для устранения последствий аварии в левобережье. Муниципальная аварийно-спасательная служба откачивает воду из затопленных участков. Об этом сообщили в администрации города.

— В работах задействовано два экипажа спасателей. Три единицы техники с оборудованием работают по снижению уровня воды в двух частных домах и откачивают воду из траншеи строящейся теплотрассы, — пояснили в мэрии.

По заявкам руководителей соцобъектов с круглосуточным пребыванием людей организована выдача средств обогрева.

Напомним, жители Ленинского и Кировского районов города остались без тепла и горячей воды после аварии на ТЭЦ.

Пациентов областной больницы отправили домой из-за холода в палатах, а школы перешли на дистанционное обучение.

Ранее редакция сообщала о том, что после шквалистого ветра и метели более 7 тысяч жителей Новосибирской области остались без электроснабжения.