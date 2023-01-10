Аквапарк в Новосибирске планируют выставить на продажу после повторной оценки

В Новосибирске аквапарк «Аквамир» могут выставить на продажу за 1,4 млрд рублей. На данный момент арбитражный суд Новосибирской области назначил повторную оценку имущественного комплекса аквапарка, который принадлежит обанкротившемуся ООО «ВДТ-строй» (Входит в ГК «Кварсис». — Ред.) Оценку завершат в январе. Конкурсный управляющий Дмитрий Воронин сообщил РБК Новосибирск, что имущество выставят на торги после вступления судебного акта об утверждении суммы оценки в законную силу.

Согласно оценке, рыночная стоимость комплекса аквапарка и недостроенных зданий составляет 2,117 млрд рублей. В состав имущества входят здание «Аквамира» (его стоимость оценили в 1,4 млрд рублей без НДС), земельные участки, оборудование, права аренды и права на товарные знаки. Также в комплекс входит недостроенная 12-этажная гостиница, которую оценили в 374 млн рублей. Степень ее готовности составляет 56%.

Напомним, ГК «Кварсис» создана в Новосибирской области в 1994 году. Глава группы — Петр Овчинников. Новосибирский «Аквамир» входит в топ-5 самых больших крытых аквапарков Европы. Введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Его общая площадь почти 35 тысяч кв. м. Здание включает в себя аквапарк, фуд-корт, помещения под SPA-услуги (площадью почти 1,7 тысячи кв. м введены в эксплуатацию в сентябре 2020 года) и т.д. Объем инвестиций в проект составил 4,5 млрд рублей.

Инвестиции в строительство второй очереди аквапарка — гостиницу, спортивный комплекс и прибрежный комплекс — оценивались в 2 млрд рублей. Гостиницу и спорткомплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году, прибрежную зону — в мае 2018 года. Однако проект не был реализован.

ООО «ВДТ Строй» было признано банкротом в сентябре 2020 года по заявлению Межтопэнергобанка, которому компания задолжала 2,18 млрд рублей по кредитному договору.

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